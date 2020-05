Do gospel a MPB, João Figueiredo se destaca na música e diz ser fácil se apaixonar por Sasha

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Já quis ser muitas coisas, desde dono de circo até médico", diz o cantor, compositor e músico paulista João Figueiredo -atual namorado de Sasha Meneghel. "Cursei o primeiro ano de direito, porém, tranquei a faculdade quando meu trabalho como cantor me exigiu mais tempo e dedicação."

Aos 20 anos, Figueiredo tem conquistado o cenário da música jovem com um estilo que varia do pop ao MPB, mas, especialmente, canções do gênero gospel. Sua atual ascensão é fruto de anos de dedicação à música: ele conta que aos 5 anos aprendeu a tocar bateria; aos 7, estava no coral da escola e fazia apresentações nas quais descobriu seu amor pelo ato de cantar; e por dois meses participou do programa Raul Gil, em 2009.

Desde o início deste ano, porém, a música divide espaço no coração do jovem com Sasha, sua namorada. Os dois se conheceram em 2019 por amigos em comum. "Tudo começou com uma amizade que ao longo do tempo se intensificou", conta. "Não é difícil se apaixonar por ela. Muito diferente do que alguns pensam, a Sasha é a menina mais humilde, simpática e extrovertida que conheci. Sem dúvida sua simplicidade foi o que mais me chamou atenção e me encanta até hoje."

No início da quarentena por causa do novo coronavírus, o casal pôde passar algumas semanas junto a Xuxa e Junno, no Rio de Janeiro. Passados alguns dias, Figueiredo se recolheu na casa dos pais no interior de São Paulo, para aproveitar o tempo com eles.

Nesse período, ele tem se dividido entre escrever canções e praticar alguns de seus hobbies favoritos: cozinhar, assistir a séries e documentários de música, ler bastante e escutar alguns de seus artistas favoritos, como Lany, Bethel, M83, Harry Styles, Justin Bieber e Twenty One Pilots.

As atividades não são sempre possíveis, uma vez que a rotina do jovem é agitada. "Normalmente tenho uma vida muito corrida, entre viagens, shows, [gravações em] estúdio e compromissos na minha igreja. Mas procuro sempre, em meio a tudo isso, ter meu tempo para cuidar da saúde, descansar e curtir com os amigos", diz. Na agenda de amigos estão Gabriel Medina, Priscilla Alcântara e Bruna Marquezine.

Assim como Sasha, ele também realiza ações sociais dentro e fora do Brasil, desde pequeno e inspirado por seus pais, os pastores Luiz e Eliane, que também deram à luz o surfista e nadador Daniel Figueiredo. O jovem já realizou ações no Chile e na Índia e, ao menos uma vez por ano, vai à Angola. "Meu propósito como missionário sempre foi, além de prestar um serviço social, o de levar esperança, alegria e amor."

Olhando para o futuro, João Figueiredo ainda quer divulgar sua arte através das fronteiras brasileiras, alcançando pessoas independente de raça, língua e gênero. "Sempre gostei de desafios, e o que vejo daqui para frente são projetos completamente diferentes de tudo o que já fiz", conclui.