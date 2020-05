Disney revela visuais alternativos do Baby Yoda que não foram aprovados

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Baby Yoda" se tornou um sucesso logo que foi anunciado para o público como personagem da série "The Mandalorian", e a Disney não demorou para investir em bonecos, pelúcias e outros produtos relacionados a ele.

O aspecto fofo do personagem encantou os fãs de "Star Wars", mas o personagem, na verdade, poderia ter sido desenhado de forma bastante diferente. Nesta sexta-feira (29), a Disney+ lançou o quinto episódio de uma série que retrata os bastidores de "The Mandalorian", no qual mostra os primeiros esboços do "Baby Yoda".

"Recebemos vários desenhos. Alguns eram fofos demais, outros feios demais, alguns tinham as proporções erradas", explicou Jon Favreau, o criador da série. Mesmo o desgin escolhido, uma criação de Chris Alzmann, precisou de mudanças: "Os olhos estavam um pouco esquisitos, e ele parecia um pouco louco, tinha algo um pouquinho errado. Mas achamos adorável e essa virou a imagem".

"Baby Yoda" é, na verdade, um apelido pelo qual o personagem The Child (A Criança) é carinhosamente conhecido. Ele faz parte da série "The Mandalorian", spin-off de "Star Wars", que conta a história de um pistoleiro solitário nos confins da Galáxia com moral questionável.

Apesar do apelido que ganhou dos internautas, Baby Yoda não é uma versão mais jovem do personagem Yoda. A criatura da mesma espécie tem 50 anos -frente aos 900 anos que Yoda alcançou na história original.

A série se condensa em oito episódios que foram disponibilizados em 12 de novembro nos Estados Unidos no streaming Disney+.