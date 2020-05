Diogo Melim diz que participar de BBB ou A Fazenda não acrescentaria muito à sua vida

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após participar do programa musical Superstar (Globo) em 2016, Diogo Melim afirmou que participaria de um novo reality show, desde que fosse algo alinhado com a sua carreira.

"Não teria nenhum tipo de problema, mas, ao mesmo tempo, tudo o que eu faço na minha vida hoje em dia tem muito a ver com o propósito do que eu quero. Faço tudo ligado com o meu trabalho e com o que eu posso dar o meu melhor. Mas não vejo o Big Brother Brasil ou A Fazenda sendo proveitoso para o meu trabalho e acrescentando muito para mim", disse o cantor em entrevista ao jornal Extra.

Gabi Melim concorda com o irmão, e diz que não participaria de um reality como o BBB por outros motivos. "O BBB expõe muito a nossa vida, é uma coisa muito pessoal. É louco imaginar isso, já que estou no palco cantando para uma galera, mas tenho um lado tão tímido... Não sei se me sentiria confortável", explica.

Ainda assim, ela diz que não diria que "nunca participaria", porque as pessoas são mutáveis. "Hoje é nunca, mas amanhã pode mudar", completa.

Diogo Melim já namorou Bianca Andrade, a Boca Rosa, e terminou com a influenciadora após sua saída da 20ª edição do BBB. Confinada, Bianca causou polêmica ao dizer que gostaria de beijar Guilherme em uma festa. Em seu raio-x, no dia seguinte, a participante pediu desculpas para a família e o namorado. "Estou com uma ressaca moral insuportável", afirmou a blogueira.

Boca Rosa e Melim assumiram o romance publicamente em outubro de 2019. "Nunca gostei de alguém como gosto dele, na intensidade que eu o amo e a gente se conecta. Algumas vezes cogitamos casar. Ainda não estou perguntando para meu coração o que estou sentindo, porque sei que vai doer. Bloqueio o sentimento quando vejo que não tenho tempo de tomar conta no momento", disse Bianca sobre Diogo, após sair da casa.