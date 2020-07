Dialogar sobre a quarentena com humor é delicado, mas necessário, diz Gabi Lopes

Wilson Lima e a solidão do Poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreou nas últimas semanas "Quarentenados", uma série sobre a quarentena feita exclusivamente para o Instagram. A trama conta a história de seis amigos que moram no mesmo prédio e se encontram todos os dias virtualmente -e a série vai ao ar todos os domingos, em sete perfis simultaneamente (nos do elenco, e no oficial da série @querentenadostv).

Apesar de ainda ter três episódios pela frente, a série já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações apenas com a primeira exibição, no dia 21 de junho. "Isso se deve ao empenho de cada um dos envolvidos em fazer acontecer. É um projeto que depende muito de poucas pessoas, então todo mundo precisa estar muito afim, se envolver, fazer parte, se engajar... E aconteceu. Estou muito orgulhosa como idealizadora do projeto", afirma Gabi Lopes, que é personagem (Alice) e produtora executiva da série, através da Young Republic Films.

"Estamos trabalhando há dois meses nesse projeto, e a ideia é uma forma de entretenimento pra retratar o nosso momento de maneira mais leve", acrescenta ela. "Aproveitar para retratar esse momento, em todos os seus aspectos, é importante até para criar diálogos sobre o assunto e a partir de diálogos, podermos compreender esse momento que estamos passando, com o toque de leveza da comédia. Entretenimento para um momento como esse é delicado, mas é necessário".

Gabi Lopes ainda explica que o programa se tornou possível através de um processo remoto, e que por isso nem todo o elenco se conhece pessoalmente. Para ela, trata-se de um processo inovador e curioso por causa de seu formato, exclusivo para o Instagram e, por isso, filmado na vertical.

"Muito legal fazer parte desse projeto cheio de gente talentosa. É um privilégio voltar a atuar. Principalmente por viver outro conflito e fugir dos meus em meio a esta pandemia", diz Fábio Rabin, que interpreta Matheus na série. O elenco ainda conta com Isabella Santoni (Sofia), Thalita Meneghin (Júlia), Maicon Rodrigues (André) e Laddy Nada (Fernando).