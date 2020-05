Destaques da programação (de 9 a 15 de maio)

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 09/05

HBO, 22h

O PESO DO PASSADO

Título Original: Destroyer

Produção: EUA, 2018

Direção: Karyn Kusama

Elenco: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Scoot McNairy, Bradley Whitford.

Erin Bell (Nicole Kidman) é uma detetive de polícia norte-americana que aceita participar de um plano arriscado, infiltrando-se entre bandidos para obter informações. A estratégia dá errado, gerando uma tragédia que marca a sua vida para sempre. Anos mais tarde, ela encontra pistas da gangue de antigamente e volta a perseguir os responsáveis por seu drama pessoal.

- DOMINGO, 10/05

Telecine Pipoca, 20h

AD ASTRA - RUMO ÀS ESTRELAS

Título Original: Ad Astra

Produção: EUA, 2019

Direção: James Gray

Elenco: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy, Liv Tyler.

Roy McBride (Brad Pitt) é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

- SEGUNDA, 11/05

TCM, 22h

SNATCH - PORCOS E DIAMANTES

Título Original: Snatch

Produção: Reino Unido e EUA, 2000

Direção: Guy Ritchie

Elenco: Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones, Stephen Graham, Benicio Del Toro, Dennis Farina.

Benicio Del Toro é Frankie Quatro-Dedos, um ladrão de boa índole, que, além de roubar diamantes, também trabalha como intermediário de peças roubadas. Antes de entregar a mercadoria para o chefe, Avi (Dennis Farina), Frankie resolve assistir a uma luta de boxe. Brad Pitt é Mickey O'Neil, um pugilista cigano que é convencido a entrar num vale-tudo sem luvas por dois promotores, Turco (Jason Statham) e Tommy (Stephen Graham). As histórias paralelas acabam tomando o mesmo rumo nessa produção surpreendente do diretor Guy Ritchie.

- TERÇA, 12/05

Canal Brasil, 22h

O MÉDICO ALEMÃO

Título Original: Wakolda

Produção: França, Argentina, Espanha e Noruega, 2013

Direção: Lucia Puenzo

Elenco: Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti, Elena Roger, Florencia Bado, Guillermo Pfening.

Enquanto atravessa a região desértica da Patagônia, em 1960, uma família argentina conhece um médico alemão que aceita ajudá-los. Chegando em Bariloche, ela se torna hóspede da hospedaria familiar. Todos gostam dos bons modos e conhecimentos científicos deste homem, que se mostra muito preocupado com Lilith, garotinha com um pequeno problema de crescimento. Mas todos ignoram que este homem é Josef Mengele, cientista nazista que realizou experimentos com humanos no campo de concentração de Auschwitz.

- QUARTA, 13/05

TNT, 21h45

17 OUTRA VEZ

Título Original: 17 Again

Produção: EUA, 2009

Direção: Burr Steers

Elenco: Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Sterling Knight.

Mike O'Connell (Matthew Perry) era um astro do basquete quando estava no colégio, mas, ao descobrir que sua namorada (Leslie Mann) estava grávida, resolveu abandonar seus planos e se casar. Após 20 anos, Mike está infeliz. O casamento não vai bem, seus filhos não o respeitam e a promoção que aguardava no trabalho não saiu. Um dia ele decide visitar o antigo colégio e, ao rever fotos e objetos de sua adolescência, deseja voltar no tempo e ter uma nova chance. Repentinamente seu desejo se realiza, e ele volta a ter 17 anos. Com a ajuda de seu amigo Ned Gold (Thomas Lennon), ele é novamente inscrito na escola e passa a frequentá-la ao lado de seus próprios filhos.

- QUINTA, 14/05

Telecine Premium, 22h

FÚRIA EM ALTO MAR

Título Original: Hunter Killer

Produção: EUA, 2018

Direção: Donovan Marsh

Elenco: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist.

Dono de métodos próprios nada convencionais, o Comandante Joe Glass (Gerard Butler) é o responsável por liderar uma delicada missão pelas perigosas águas do Mar de Barents a bordo do submarino USS Arkansas. O objetivo da tarefa é monitorar a atividade militar russa na região após outro submarino americano desaparecer naqueles mares. Enquanto isso, a situação política na região se acirra a ponto de Glass ter de tomar decisões cruciais para impedir que se deflagre um conflito de escala continental entre as duas potências.

- SEXTA, 15/05

Cinemax, 22h

CINQUENTA TONS DE PRETO

Título Original: Fifty Shades Of Black

Produção: EUA, 2016

Direção: Michael Tiddes

Elenco: Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Jane Seymour, Andrew Bachelor, Affion Crockett.

Christian Black (Marlon Wayans) é um empresário milionário que recebe a estudante Hannah (Kali Hawk) em seu escritório. Insegura e simplória, ela foi no lugar da amiga Kateesha (Jenny Zigrino) para fazer uma entrevista para o jornal da faculdade. Não demora muito para que eles flertem entre si, apesar das trapalhadas cometidas por Hannah. Black passa então a rondá-la, disposto a atraí-la ao mundo secreto e cheio de brinquedinhos que armazena em seu luxuoso apartamento.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.