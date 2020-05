Destaques da programação (de 9 a 15 de maio)

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 09/05

Record, 15h00

O ESCORPIÃO REI 4 - NA BUSCA PELO PODER

Título Original: The Scorpion King 4 - Quest for Power

Produção: EUA, 2015

Direção: Mike Elliott

Elenco: Victor Webster, Ellen Hollman, Will Kemp, Barry Bostwick, Rutger Hauer, Michael Biehn.

Quando Mathayus é traído por um amigo de confiança, ele deve juntar toda a sua força e astúcia para enganar um temível adversário que não medirá esforços para destruí-lo em uma épica batalha até a morte.

- DOMINGO, 10/05

Globo, 13h28

FALA SÉRIO, MÃE!

Produção: Brasil, 2017

Direção: Pedro Vasconcelos

Elenco: Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Duda Batista, Marcelo Laham, Cristina Pereira, João Guilherme Ávila.

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

- SEGUNDA, 11/05

Globo, 22h40

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA

Título Original: Batman v Superman: Dawn Of Justice

Produção: EUA, 2016

Direção: Zack Snyder

Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Amy Adams, Diane Lane.

O confronto entre Superman (Henry Cavill) e Zod (Michael Shannon) em Metrópolis fez com que a população mundial se dividisse acerca da existência de extraterrestres na Terra. Enquanto muitos consideram o Superman um novo deus, há aqueles que acham extremamente perigoso que haja um ser tão poderoso sem qualquer tipo de controle. Bruce Wayne (Ben Affleck) é um dos que acreditam nesta segunda hipótese. Sob o manto de um Batman violento e obcecado, ele investiga o laboratório de Lex Luthor (Jesse Eisenberg), que descobriu uma pedra verde que consegue eliminar e enfraquecer os filhos de Krypton.

- TERÇA, 12/05

SBT, 23h15

VEÍCULO 19

Título Original: Vehicle 19

Produção: EUA, 2012

Direção: Mukunda Michael Dewil

Elenco: Paul Walker, Katelynn Tilley, Naima McLean, Gys De Villiers, Welile Nzuza.

Após sair da prisão em liberdade condicional, Michael Woods (Paul Walker) pega o carro errado em uma locadora e logo descobre uma mulher presa no seu porta-malas. Agora, os dois serão perseguidos por policiais corruptos, que farão de tudo para impedir que Rachel Shabangu (Naima McLean) chegue ao tribunal e deponha sobre um caso de corrupção.

- QUARTA, 13/05

Band, 22h45

REFÉNS

Título Original: Trespass

Produção: EUA, 2011

Direção: Joel Schumacher

Elenco: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn, Liana Liberato, Cam Gigandet, Jordana Spiro.

Kyle (Nicolas Cage) e Sarah (Nicole Kidman) são casados e vivem em uma elegante e confortável casa ao lado da filha, Avery (Liana Liberato). A vida deles segue sem problemas, até a casa ser invadida e o trio ser mantido refém por criminosos. A família se une para combatê-los, mas isto significa revelar alguns segredos.

- QUINTA, 14/05

Globo, 14h56

EPA! CADÊ O NOÉ?

Título Original: Ooops ! Noah is gone

Produção: Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, 2014

Direção: Toby Genkel,

É o fim do mundo e o dilúvio está chegando. Uma arca é construída para salvar todos os animais, mas Dave e seu filho Finny, um par de nestrians desajeitados, são excluídos. Escondidos a bordo com a ajuda involuntária de Hazel e sua filha Leah, dois grymps, eles pensam que estão a salvo até a curiosidade das crianças distraí-las e levá-las para fora da arca. Agora, Finny e Leah precisam sobreviver a predadores famintos, à inundação e tentar chegar ao topo de uma montanha, enquanto Dave e Hazel devem colocar de lado suas diferenças e salvar seus filhos.

- SEXTA, 15/05

SBT, 23h15

BEETHOVEN - A CORRIDA PARA A FAMA

Título Original: Beethoven Big break

Produção: EUA, 2008

Direção: Mike Elliott

Elenco: Jonathan Silverman, Jennifer Finnigan, Moises Arias, Eddie Griffin, Rhea Perlman, Stephen Tobolowsky.

Se esforçando como treinador de animais e pai solteiro, Eddie (Jonathan Silverman), de repente, se torna responsável por cuidar de Beethoven, um cão da raça São Bernardo encontrado pelo filho e que se torna um astro de cinema por acaso. Nesse cenário repentino, três sequestradores inescrupulosos têm planos de raptar o famoso cachorro para pedir um resgate.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.