Destaques da programação (de 25 de abril a 1º de maio)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

SÁBADO, 02/05

HBO, 22h

UMA NOVA CHANCE

Título Original: Second Act

Produção: EUA, 2018

Direção: Peter Segal

Elenco: Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens, Milo Ventimiglia, Treat Williams, Annaleigh Ashford.

Maya (Jennifer Lopez) é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Entretanto, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e em suas redes sociais. Com sua experiência das ruas, suas habilidades excepcionais e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva de sucesso.

- DOMINGO, 03/05

Telecine Pipoca, 20h

YESTERDAY

Produção: Reino Unido, 2019

Direção: Danny Boyle

Elenco: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, Alexander Arnold.

Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

- SEGUNDA, 04/05

TCM, 22h

NA LINHA DE FOGO

Título Original: In the Line of Fire

Produção: EUA, 1993

Direção: Wolfgang Petersen

Elenco: John Malkovich, Clint Eastwood, Fred Dalton Thompson, Rene Russo, Dylan McDermott, Gary Cole.

Frank Horrigan (Clint Eastwood), um agente do Serviço Secreto, sempre se recorda de 22 de novembro de 1963, quando ele foi escolhido a dedo pelo presidente Kennedy e acabou se tornando um dos poucos agentes que perdeu um presidente para um assassino. Décadas depois, Mitch Leary (John Malkovich), um psicopata, está planejando matar outro presidente, que concorre à reeleição.

- TERÇA, 05/05

Canal Brasil, 22h

O PÂNTANO

Título Original: La ciénaga

Produção: França, Argentina e Espanha, 2001

Direção: Lucrecia Martel

Elenco: Graciela Borges, Sylvia Bayle, Mercedes Morán, Martín Adjemián, Leonora Balcarce, Daniel Valenzuela.

Mecha é uma mulher em torno de 50 anos que tem quatro filhos e um marido que procura ignorar bebendo cada vez mais. Já Tali é prima de Mecha e também tem quatro filhos, sendo que ama seu marido e sua família. Em meio a um verão infernal, as duas famílias entram em conflito quando a tensão entre elas aumenta.

- QUARTA, 06/05

TNT, 18h04

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO

Título Original: Alice Through the Looking Glass

Produção: EUA, 2016

Direção: James Bobin

Elenco: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway, Rhys Ifans.

Alice (Mia Wasikowska) retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) corre risco após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo (Sacha Baron Cohen) para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca (Anne Hathaway) e Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter).

- QUINTA, 07/05

Telecine Pipoca, 22h

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2

Título Original: The Secret Life of Pets 2

Produção: EUA, 2019

Direção: Chris Renaud

Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco desse pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

- SEXTA, 08/05

Cinemax, 22h

ATÉ O ÚLTIMO HOMEM

Título Original: Hacksaw Ridge

Produção: Austrália e EUA, 2016

Direção: Mel Gibson

Elenco: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss (Andrew Garfield) se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas, porém, durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-americana a receber a Medalha de Honra do Congresso.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.