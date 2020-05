Destaques da programação (de 25 de abril a 1º de maio)

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 02/05

Record, 15h00

QUASE IRMÃOS

Título Original: Step Brothers

Produção: EUA, 2008

Direção: Adam McKay

Elenco: Will Ferrell, John C. Reilly, Richard Jenkins, Mary Steenburgen, Adam Scott, Kathryn Hahn.

Brendan Huff (Will Ferrell) tem 39 anos, não possui emprego e vive com sua mãe, Nancy (Mary Steenburgen). Dale Doback (John C. Reilly) tem 40 anos, também está desempregado e vive com seu pai, Robert (Richard Jenkins). Numa palestra, Robert e Nancy se conhecem e, logo em seguida, decidem se casar. Isto faz com que todos passem a viver na mesma casa. Brendan e Dale se estranham assim que se conhecem, mas aos poucos a animosidade entre eles diminui.

- DOMINGO, 03/05

Globo, 13h31

VINGADORES: ERA DE ULTRON

Título Original: The Avengers: Age of Ultron

Produção: EUA, 2015

Direção: Joss Whedon

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson.

Tentanto proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro Os Vingadores, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artifical que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento de Ultron (voz de James Spader). Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) terão que se unir para mais uma vez salvar o dia.

- SEGUNDA, 04/05

Globo, 22h38

VELOZES & FURIOSOS 8

Título Original: The Fate of the Furious

Produção: EUA, Reino Unido, França, Canadá, Samoa, 2017

Direção: F. Gary Gray

Elenco: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron.

Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher (Charlize Theron) atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom.

- TERÇA, 05/05

SBT, 23h15

O ÚLTIMO CAÇADOR DE BRUXAS

Título Original: The Last Witch Hunter

Produção: EUA, 2015

Direção: Breck Eisner

Elenco: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht.

Amaldiçoado com a imortalidade, o caçador de bruxas Kaulder (Vin Diesel) é obrigado a enfrentar mais uma vez sua maior inimiga e unir forças com a jovem bruxa Chloe (Rose Leslie) para impedir que uma convenção espalhe uma terrível praga pela cidade.

- QUARTA, 06/05

Globo, 22h38

BENZINHO

Produção: Brasil e Uruguai, 2018

Direção: Gustavo Pizzi

Elenco: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves, Konstantinos Sarris, César Troncoso, Arthur Teles Pizzi.

O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe (Karine Teles) em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã (Adriana Esteves), lidar com as instabilidades do marido (Otávio Müller) e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para isso.

- QUINTA, 07/05

Globo, 14h56

TÁ CHOVENDO HAMBURGUER 2

Título Original: Cloudy With a Chance of Meatballs 2

Produção: EUA, 2013

Direção: Cody Cameron,

Após a desastrosa tempestade de comida no primeiro filme, Flint (Bill Hader) e seus amigos são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, Chester V (Will Forte), e junta-se à The Live Corp Company, que reúne os melhores inventores do mundo. Porém, quando descobre que sua máquina ainda funciona e agora cria perigosas comidas animalescas mutantes, Flint decide retornar e tentar salvar o mundo.

- SEXTA, 08/05

SBT, 23h15

QUAL SEU NÚMERO?

Título Original: What's Your Number?

Produção: EUA, 2011

Direção: Mark Mylod

Elenco: Anna Faris, Chris Evans, Ari Graynor, Blythe Danner, Ed Begley Jr., Oliver Jackson-Cohen.

Ally, desempregada e solteira, lê em uma revista que mulheres que já tiveram mais de 20 parceiros não casam. Em choque com a informação, ela se dá conta de que faz parte desse grupo e parte, enlouquecida, em busca do seu homem ideal... Inclusive entre seus muitos ex.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.