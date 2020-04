Destaques da programação (de 25 de abril a 1º de maio)

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 25/04

HBO, 22h

MÁ EDUCAÇÃO

Título Original: Bad Education

Produção: EUA, 2019

Direção: Cory Finley

Elenco: Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine Viswanathan, Ray Romano, Kathrine Narducci, Alex Wolff.

Frank Tassone (Hugh Jackman) trabalha como superintendente de colégios, gozando de imenso prestígio junto aos professores, pais e alunos da escola em que trabalha. Um dia, ao ser entrevistado pela adolescente Rachel (Geraldine Viswanathan) para o jornal do colégio, ele a incentiva a sempre inserir sua assinatura própria em qualquer matéria que faça, por menor que seja. Inspirada pela conversa, ela resolve investigar uma custosa empreitada que está prestes a acontecer, o projeto Skywalk, e acaba descobrindo uma série de fraudes na contabilidade da escola feitas pelo próprio Frank.

- DOMINGO, 26/04

Telecine Pipoca, 20h

AS TRAPACEIRAS

Título Original: The Hustle

Produção: EUA, 2019

Direção: Chris Addison

Elenco: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp (II), Casper Christensen, Ingrid Oliver, Nicholas Woodeson.

Josephine (Anne Hathaway) e Penny (Rebel Wilson) são duas manipuladoras conhecidas pela arte de extorquir milionários. No entanto, enquanto a primeira é sofisticada, a segunda tem métodos muito menos elegantes. De início Josephine aceita Penny como sua pupila, mas logo se percebe que na verdade a intenção era usá-la para um golpe específico e, logo em seguida, descartá-la. Surge então uma disputa entre elas, sobre quem conseguirá antes a quantia de US$ 500 mil de Thomas Westerburg (Alex Sharp), um prodígio da tecnologia que está hospedado na cidade.

- SEGUNDA, 27/04

TCM, 22h

O TIGRE E O DRAGÃO

Título Original: Wo hu cang long

Produção: EUA, China, Hong Kong, Taiwan, 2000

Direção: Ang Lee

Elenco: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chen Chang, Pei-Pei Cheng, Sihung Lung.

A história de duas mulheres, ambas exímias lutadoras, cujos destinos se tocam em meio à Dinastia Ching. Uma tenta se ver livre do constrangimento imposto pela sociedade local, mesmo que isso a obrigue a deixar uma vida aristocrática por outra de crimes e paixão. A outra, em sua cruzada de honra e justiça, apenas descobre as consequências do amor tarde demais. Os destinos de ambas as conduzirão a uma violenta e surpreendente jornada, que irá forçá-las a fazer uma escolha que poderá mudar suas vidas.

- TERÇA, 28/04

Canal Brasil, 22h

QUERIDA, VOU COMPRAR CIGARROS E JÁ VOLTO

Título Original: Querida, Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo

Produção: Argentina, 2011

Direção: Mariano Cohn.

Elenco: Emilio Disi, Darío Lopilato, Eusebio Poncela, Daniel Aráoz, Kamil Iturralde Huerin.

Ernesto Zambrana (Emilio Disi) é um senhor em torno dos 60 anos que, um dia, recebe uma proposta inusitada vinda de um ex-mercador espanhol que se tornou imortal anos atrás, ao ser atingido por um raio. Segundo a proposta, Ernesto receberia 1 milhão de dólares para viver novamente dez anos de sua vida, em qualquer período que escolhesse, com a mente que possui hoje. Ele logo a aceita, por acreditar que, com sua experiência, poderia evitar erros do passado. Entretanto, logo ele aprende que a vida é bem mais complexa.

- QUARTA, 29/04

Telecine Premium, 22h

15H17 - TREM PARA PARIS

Título Original: The 15:17 to Paris

Produção: EUA, 2018

Direção: Clint Eastwood

Elenco: Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Jenna Fischer, Judy Greer, P.J. Byrne.

Quando um terrorista invade o trem n° 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos norte-americanos -Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone- se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e evitar uma enorme tragédia.

- QUINTA, 30/04

TNT, 22h00

A HORA DO RUSH 2

Título Original: Rush Hour 2

Produção: EUA, 2001

Direção: Brett Ratner

Elenco: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Harris Yulin, Don Cheadle.

Carter, o falastrão detetive americano, e Lee, o dedicado inspetor asiático, juntam suas forças novamente para investigar os segredos por trás da explosão de uma bomba na embaixada americana em Hong Kong.

- SEXTA, 01/05

Cinemax, 22h

PREMONIÇÃO

Título Original: Final Destination

Produção: EUA, 2000

Direção: James Wong

Elenco: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Seann William Scott, Daniel Roebuck.

Quando um adolescente tem uma premonição de que o avião em que está vai explodir, ele e seus amigos resolvem não mais viajar. Para a surpresa de todos, o avião realmente explode na viagem em que eles deveriam estar. Mas os integrantes do grupo começam a morrer misteriosamente, um a um, até os sobreviventes resolvem se unir para tentar entender o que está acontecendo, antes que eles mesmos se tornem as próximas vítimas.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.