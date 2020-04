Destaques da programação (de 25 de abril a 1º de maio)

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 25/04

Record, 15h00

AMOR SEM FIM

Título Original: Endless Love

Produção: EUA, 2014

Direção: Shana Feste

Elenco: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick, Rhys Wakefield.

Jade Butterfield (Gabriella Wilde) é uma jovem superprotegida pelos pais que aparenta ter um futuro brilhante pela frente. Só que ela se apaixona perdidamente por David Elliott (Alex Pettyfer), um jovem mais humilde que tem um passado conturbado. O relacionamento não é aprovado pelo pai de Jade, Hugh (Bruce Greenwood), que recomenda cautela à filha. Ainda assim, ela se entrega de corpo e alma à paixão por David.

- DOMINGO, 26/04

Globo, 13h36

GODZILLA

Produção: EUA, 2014

Direção: Gareth Edwards

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, Juliette Binoche.

Joe Brody (Bryan Cranston) criou o filho sozinho após a morte da esposa (Juliette Binoche), em um acidente na usina nuclear em que ambos trabalhavam, no Japão. Ele nunca aceitou a catástrofe e quinze anos depois continua remoendo o acontecido, tentando encontrar alguma explicação. Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), agora adulto, é soldado do exército americano e precisa lutar desesperadamente para salvar a população mundial -e em especial sua família- do gigantesco, inabalável e incrivelmente assustador monstro Godzilla.

- SEGUNDA, 27/04

Globo, 23h36

O PASSAGEIRO

Título Original: The Commuter

Produção: EUA, França, Reino Unido, 2018

Direção: Jaume Collet-Serra

Elenco: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks.

Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros (Liam Neeson) é forçado por uma estranha misteriosa (Vera Farmiga) a descobrir, antes da última parada, a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

- TERÇA, 28/04

SBT, 23h15

ARREBENTANDO EM NOVA YORK

Título Original: Rumble in the Bronx

Produção: Hong Kong e Canadá, 1995

Direção: Stanley Tong

Elenco: Jackie Chan, Anita Mui, Bill Tung, Francoise Yip.

Keung (Jackie Chan) é um perito em artes marciais de Hong Kong que viaja para o casamento do seu tio, em Nova York. Durante sua estada no Bronx, ele compra briga com motoqueiros e mafiosos, causando pancadarias na cidade. Para piorar, os policiais não conseguem controlar a situação e o lutador vai ter que resolver a situação com as próprias mãos.

- QUARTA, 29/04

Band, 22h45

THE BOOK OF LOVE

Produção: EUA, 2016

Direção: Bill Purple

Elenco: Jason Sudeikis, Maisie Williams, Jessica Biel, Mary Steenburgen, Paul Reiser, Orlando Jones.

Se sentindo incapaz de lidar com a dor de ter perdido sua esposa recentemente, um arquiteto decide fazer amizade com uma menina introvertida e concorda em ajudá-la a construir uma jangada para atravessar o Atlântico.

- QUINTA, 30/04

Globo, 14h56

O BOM FILHO À CASA TORNA

Título Original: Welcome Home, Roscoe Jenkins

Produção: EUA, 2008

Direção: Malcolm D. Lee

Elenco: Martin Lawrence, James Earl Jones, Erin Cummings, Affion Crockett, Cedric The Entertainer, Joy Bryant.

Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

- SEXTA, 01/05

SBT, 23h15

A FAMÍLIA DA NOIVA

Título Original: Guess Who

Produção: EUA, 2005

Direção: Kevin Rodney Sullivan

Elenco: Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana, Judith Scott, Hal Williams, Kellee Stewart.

Às vésperas de conhecer seu futuro sogro, Simon Green perde o emprego. Sem revelar a situação a Theresa, chegam à casa do paizão Percy Jones para passar uns dias. Desde o primeiro minuto, Simon percebe que seus problemas só estavam começando! Muito desconfiado, Percy começa sua investigação particular sobre a vida do rapaz, na esperança de ter munição para acabar com aquele namoro.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.