Destaques da programação (de 11 a 17 de abril)

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 11/04

HBO, 22h

GLORIA BELL

Produção: EUA, 2018

Direção: Sebastián Lelio

Elenco: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett, Holland Taylor.

Uma mulher sozinha com 50 anos e espírito livre (Julianne Moore) ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles. Sua frágil felicidade muda no dia em que conhece Arnold (John Turturro). Sua intensa paixão deixa ela alternando entre esperança e desespero, até ela descobrir uma nova força e que agora, surpreendentemente, ela consegue brilhar mais do que nunca.

- DOMINGO, 12/04

Telecine Pipoca, 20h

ROCKETMAN

Produção: Reino Unido, 2019

Direção: Dexter Fletcher

Elenco: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones.

A trajetória de como o tímido Reginald Dwight (Taron Egerton) se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada por meio de releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin (Jamie Bell) e o empresário e ex-amante John Reid (Richard Madden).

- SEGUNDA, 13/04

TCM, 22h

STAR WARS: EPISÓDIO 3 - A VINGANÇA DOS SITH

Título Original: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Produção: EUA, 2005

Direção: George Lucas

Elenco: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee.

As Guerras Clônicas estão em pleno andamento e as diferenças entre o Conselho Jedi e o Chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) aumentam cada vez mais. Anakin Skywalker (Hayden Christensen) mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo que luta para que seu casamento com Padmé Amidala (Natalie Portman) não seja afetado por esta situação. Seduzido por promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais de Darth Sidious (Ian McDiarmid) até se tornar o temível Darth Vader. Juntos eles tramam um plano para aniquilar de uma vez por todas com os cavaleiros jedi.

- TERÇA, 14/04

Canal Brasil, 22h

TESE SOBRE UM HOMICÍDIO

Título Original: Tesis sobre un homicidio

Produção: Argentina e Espanha, 2013

Direção: Hernán Goldfrid

Elenco: Ricardo Darín, Alberto Ammann, Calu Rivero, Arturo Puig, Fabián Arenillas, Mara Bestelli.

Roberto Bermudez (Ricardo Darín) é um especialista em Direito Criminal que ministra um curso bastante reconhecido. Uma nova turma está prestes a iniciar as aulas e, entre os alunos, está Gonzalo (Alberto Ammann), filho de um velho conhecido do professor. Gonzalo trata Roberto como um verdadeiro ídolo, o que incomoda o mestre. Já com as aulas em pleno andamento, um brutal assassinato ocorre perto da universidade. Roberto logo demonstra interesse no caso e, ao investigar os detalhes, passa a crer que Gonzalo seja o autor do crime e esteja desafiando-o a um jogo de inteligência.

- QUARTA, 15/04

Max Prime, 22h

AQUAMAN

Produção: EUA, 2018

Direção: James Wan

Elenco: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren.

Filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa) cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um atlante. Quando seu irmão Orm (Patrick Wilson) deseja se tornar o Mestre dos Oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera (Amber Heard), princesa de um dos reinos, e o apoio de Vulko (Willem Dafoe), que o treinou secretamente desde a adolescência.

- QUINTA, 16/04

Max, 22h30

IMPÉRIO DO SOL

Título Original: Empire of the Sun

Produção: EUA, 1987

Direção: Steven Spielberg

Elenco: Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Joe Pantoliano, Leslie Phillips, Robert Stephens.

Jim Graham (Christian Bale) é um garoto de 11 anos de uma família inglesa que vive no Oriente. Jim tem um padrão de vida alto, mas de repente é separado de seus pais em virtude de a China ser invadida pelo Japão. Isso o força a se defender e o obriga a crescer, tornando-se então um sobrevivente em um campo de concentração com rígidas regras.

- SEXTA, 17/04

Cinemax, 22h49

PREMONIÇÃO 5

Título Original: Final Destination 5

Produção: EUA, 2011

Direção: Steven Quale

Elenco: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Jacqueline MacInnes Wood, P.J. Byrne, Arlen Escarpeta.

Sam (Nicholas D'Agosto) tem um estranho pressentimento de que as pessoas com quem trabalha e viaja irão morrer num grave acidente. O pesadelo acaba acontecendo, mas graças a ele algumas conseguem se salvar do episódio, inclusive a sua namorada (Emma Bell). Mas a morte irá "caçar" um por um até que estejam definitivamente liquidados.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.