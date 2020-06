'Descobri ter sido usada', diz Angela Ro Ro sobre traição

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro, 70, fez um desabafo nesta terça (30) em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela disse que descobriu ter sido usada e traída. A artista não cita nomes, mas em abril ela tinha assumido publicamente namoro com a produtora cultural Veronica Menezes.

"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto", escreveu.

E na legenda da postagem, ela completou: "Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei." Na mensagem publicada por Angela Ro Ro também estava escrito: "O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão".

Em outra postagem, cerca de uma hora depois do desabafo, Angela postou uma imagem com o seguinte texto: "Estado civil: evitando problemas".