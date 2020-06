'Desce Pro Play', nova música de MC Zaac com Anitta e Tyga ganha videoclipe caseiro

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da parceria de sucesso em "Vai Malandra", de 2017, Mc Zaac, 27, e Anitta, 27, estão de volta com mais uma música que promete fazer bastante barulho nas paradas musicais, também em parceria inédita com o rapper americano Tyga.

"Desce Pro Play (Pa Pa Pa)" estreiou nas plataformas digitais na madrugada desta sexta-feira (26) e nessa manhã já ganhou videoclipe, que foi gravado à distância pelos artistas por conta da atual pandemia do novo coronavírus. Mc Zaac em São Paulo, Anitta no Rio de Janeiro e Tyga em Los Angeles (EUA), cada um gravou diretamente da suas residências.

Para Zaac, o resultado ficou do jeito que esperava. "Estou muito contente com essa música, é sempre um prazer trabalhar com Anitta. Além disso, trabalhamos com profissionais incríveis e o resultado ficou demais", comentou o cantor, que conheceu Tyga em 2016 e desde então vinha negociando um feat com o rapper.

Os artistas optaram por uma estratégia de divulgação através das redes sociais. Diversos famosos como Larissa Manoela, Luísa Sonza, Claudia Raia, Flávia Alessandra, Lexa, Gretchen, Giovanna Lancelloti, ajudaram a divulgar o lançamento de "Desce Pro Play".

Todos gravaram vídeos aleatórios, fazendo coisas rotineiras durante a quarentena, enquanto cantavam o refrão chiclete: "Sobe, desce para, depois joga na minha cara e faz papapapa".

Anitta aposta que o hit será mais um sucesso para sua coletânea de parcerias e músicas bombadas."Eu adoro o trabalho do Zaac. Um amigo e um talento do nosso funk", contou sobre sua relação com o funkeiro.

Sobre gravar o clipe em sua casa, a cantora carioca comentou: "Foi muito diferente porque eu dancei sozinha para uma câmera, em um fundo branco usando a música no meu celular. Mas com o resultado final, você não percebe. Ficou sensacional!"

O rapper norte-americano Tyga, por sua vez, já conhecia Anitta -responsável por fazer o convite da colaboração- já tinha uma certa relação com Mc Zaac. Em 2016 o ex-namorado da Kylie Jenner conheceu o trabalho do cantor brasileiro por causa do funk "Bumbum Granada".

"Sempre gostei da música e dos artistas brasileiros. Quando a Anitta tocou a música para mim no estúdio eu topei na hora", completou.