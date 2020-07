Dennis DJ prepara live no Cristo Redentor e diz que as produções continuam a mil

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é porque os shows foram suspensos pela pandemia do novo coronavírus que artistas se contentarão com apresentações modestas. Pelo menos não para Dennis DJ, que anunciou uma live para a tarde deste sábado (18), direto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. "Estou ansioso! Quando fui fazer a visita técnica, bateu um frio na barriga", brinca ele.

O artista, que é carioca, afirma que a escolha do local aconteceu devido à importância da cidade na história do funk. "Como o movimento deu início aqui no Rio, queria um local que surpreendesse. Estar aos pés do Cristo, que de braços abertos acolhe toda a cidade, retratando a história de um ritmo que tem a cara do Rio, é muito grandioso."

Com o projeto Dennis das Antigas, o artista diz já ter feito mais de uma dezena de lives desde o início da pandemia, há cerca de quatro meses. Para este sábado, ele já confirmou a participação de Vitin, mas promete ainda algumas surpresas. Já no repertório, ele terá desde clássicos internacionais até seus sucessos mais recentes.

Mas quem pensa que a vida de artista se resume a lives neste período está muito enganado. Dennis DJ afirma que não para e tem virado as noites produzindo. "Por ter estúdio em casa, as produções estão a mil. Cada dia uma ideia nova, compondo e produzindo. A mente não para", diz ele, que tem aproveitado também a família.

Após sucessos como "Agora é Tudo Meu", em parceria com Kevinho, e "Te Prometo", com MC Dom Juan, Dennis afirma que ainda tem algumas parcerias que sonha fazer e cita a dupla sertaneja Jorge e Matheus, além de parcerias internacionais, que ele preferiu não citar nomes. "Quem sabe?", brinca ele.

Mas enquanto as novas parcerias não acontecem, Dennis DJ está focado na live deste sábado. Para mostrar a importância do momento, ele tatuou, nesta sexta-feira (17), a imagem do Cristo Redentor em um de seus braços, com a data da live. Segundo ele, a ideia da tatuagem não é recente, mas agora pareceu ser o momento certo.

"Quem mora no Rio sabe do que estou falando, desse olhar de cima. Sempre que viajo, na volta vejo o Cristo, e é uma sensação inexplicável. Agora uniu tudo! A minha vontade com um sonho que estou realizando. Deus é muito bom comigo. Tudo o que desejo ele me ouve, entrega o caminho e pessoas certas em minha vida."

A apresentação deverá arrecadar também recursos que serão encaminhados a instituições sociais apoiadas pelo Santuário Cristo Redentor.

LIVE DENNIS DAS ANTIGAS

Quando Sábado (17), às 15h

Onde https://www.youtube.com/channel/UCrPMM16a2XymtrPJwFW4kAQ