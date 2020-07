Demi Lovato comemora aniversário de dois anos de overdose: 'Dia do Milagre'

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato, 27, comemorou nesta sexta-feira (24) o aniversário de dois anos de uma overdose que quase a matou. A cantora publicou um vídeo no Instagram, seguido de um texto em que ela diz que "hoje é o meu dia de milagre", e que se sente abençoada por ter essa data.

"Posso genuinamente dizer que me sinto livre dos meus demônios", diz ela. "Cada um deles. Eu nunca pensei que esse sentimento fosse possível".

Lovato foi hospitalizada em julho de 2018 por overdose de heroína, após ter sido encontrada desacordada em uma casa no bairro Hollywood Hills. Ela passou semanas no hospital antes de se mudar para uma clínica de reabilitação, onde ficou pelo restante do ano.

A cantora também teve problemas com o vício em álcool e drogas no começo de sua carreira e passou por internações para tratar transtornos alimentares e psicológicos em 2010.

Lovato diz ainda, no texto publicado em seu Instagram, que está incrédula que, dois anos após sua overdose, esteja noiva do "amor da minha vida", Max Ehrich. "Você não pode amar completamente o outro sem se amar primeiro", diz.

"E não é apenas porque eu me apaixonei (embora isso não tenha doído), mas porque, nos últimos dois anos, trabalhei mais comigo mesma do que em toda a minha vida", escreveu ela. "As coisas que costumavam me deixar deprimida por semanas ou até meses, passaram como tempestades tropicais, porque meu relacionamento com Deus me proporcionou segurança infinita".

A atriz usou as redes sociais na última quinta-feira (23) para anunciar que o noivado com o ator. Através de uma publicação, Lovato diz que está animada para começar uma vida e uma família ao lado do companheiro. O casal, que assumiu o relacionamento ainda este ano, realizou um ensaio fotográfico em uma praia.