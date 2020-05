Deborah Secco revela que já namorou dois homens ao mesmo tempo

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 40, revelou que já namorou com dois homens ao mesmo tempo no passado. A revelação aconteceu durante um famoso jogo de "Eu Nunca" do aplicativo TikTok.

No jogo, era preciso ouvir certas frases de ações e inclinar o corpo para o lado que dizia "Eu Nunca" ou para o outro que dizia "Eu Já". A brincadeira foi feita junto do marido, Hugo Moura.

Em determinado momento, a musiquinha pergunta se já namorou duas pessoas ao mesmo tempo, e Secco disse que sim, para a surpresa do marido.

Mas ele também fez suas revelações, como a vez em que beijou três mulheres em uma mesma festa.

Ao canal de Thais Fersoza, em 2019, Secco já havia feito uma outra declaração surpreendente: a de que já teve um romance com um homem casado.

Isolada em sua casa com sua filha, Maria, 4, e o marido, Hugo Moura, 30, Secco conta que não sabe quando poderá voltar a gravar as cenas como Alexia de "Salve-se Quem Puder". A Globo paralisou as gravações das novelas e colocou reprises no ar por causa da pandemia do novo coronavírus.

Justamente por isso, a atriz conta que já se desfez da caracterização da personagem. Ela disse que tirou o megahair com a ajuda do marido. "Foi um pouco frustrante, né? Na hora que engatou, que estava ficando bom, o personagem estava em um momento divertido, a gente teve que parar. Ninguém sabe onde tudo isso vai acabar", explicou em live com o Canal Brasil.