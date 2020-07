Deborah Secco diz que 'paga preço alto' por ser sincera e se posicionar

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 40, abriu sua via e projetos pessoais no novo episódio de "Cada Um no Seu Banheiro", quadro de Sabrina Sato exibido em seu canal no Youtube.

Durante a conversa, Secco confessou que costuma ser alvo de polêmicas por sua sinceridade. "Pago um preço alto, quando você se posiciona as pessoas tiram as responsabilidades delas e não olham com carinho as imperfeições do outro", afirmou.

Acostumada com uma agenda lotada, a atriz revelou que no começo da pandemia viu a oportunidade de ter mais tempo para ficar com a filha. "Maria Flor é muito sensível, sente a minha falta e fala. Isso me destrói", lamentou.

"Ser mãe não é um paraíso, mas vejo na Maria Flor uma chance de dialogar comigo mesmo, meus anseios e fraquezas. Ela é o meu maior presente", disse, acrescentando que a maior dificuldade de cuidar de uma criança é educar em um mundo com valores distorcidos.

Secco ainda afirmou não ser uma pessoa com muitas ambições, mas revelou que ainda deseja interpretar grandes personagens mulheres, é levar para os espectadores histórias de figuras "fascinantes e incríveis". O projeto, no entanto, fica pendente para quando Maria Flor estiver maior.

"Quando minha filha nasceu, não quis pegar personagens que me distanciasse dela e do meu eu. Durante os trabalhos outros projetos aparecem e aproveitamos a oportunidade viajando", explicou.