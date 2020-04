De pijama, Ivete faz live com família, arrecada R$ 400 mil e é bloqueada no YouTube

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esquece as superproduções que as lives têm ganhado nessa quarentena provocada pelo novo coronavírus. Ivete Sangalo, 47, se apresentou direto de sua casa, na noite deste sábado (25), apenas de pijama, o que foi motivo para muitos elogios de internautas nas redes sociais.

Durante duas horas e meia, Ivete foi a rainha da naturalidade. Descalça e com rabo de cavalo, não se acanhou nem na hora de dar uma ajeitada na calcinha. O marido, Daniel Cady, e o filho mais velho do casal, Marcelo, 10, acompanharam tudo, com direito a danças e até uma bronca para não varrerem o chão.

A apresentação foi a primeira do projeto Em Casa, da Globo, com transmissão simultânea pela TV, no Globoplay, Multishow e nas redes sociais. Na página da cantora no YouTube, porém, a transmissão acabou sendo interrompida por um momento, por questões de direitos autorais.

O bloqueio, que foi logo corrigido, aconteceu por violação dos direitos do Grupo Globo, apesar de a página da cantora ter autorização para veiculação, afirmou o colunista Léo Dias, do UOL.

Segundo o YouTube, essa interrupção não é feita pela plataforma, já que o gerenciamento e reivindicações de direitos autorais cabem aos proprietários do material e o YouTube oferece ferramentas para que os canais possam proteger conteúdo dentro da plataforma.

Apesar desse pequeno imprevisto, não faltou elogios à live de Ivete: "Se essa não foi a melhor live de todas eu não sei qual foi", "os cantores brigando pra ver quem faz a live mais produzida, aí chega a Ivete de pijama e descalça, dona da porra toda", foram alguns comentários no Twitter.

Além de elogios, a apresentação também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações serão repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.