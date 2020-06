De Fernando e Sorocaba a festival VillaMix, sertanejo impera nas lives deste fim de semana

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música sertaneja vai embalar neste fim de semana. Grandes nomes do gênero preparam transmissões virtuais para animar o público, que segue em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.

Fernando e Sorocaba são os primeiros a subirem no palco virtual pelo canal oficial dos músicos no YouTube, neste sábado, às 21h. Em sua terceira transmissão solidária, a dupla apresenta a live "O Chamado da Floresta", que remete à temática do projeto de mesmo nome gravado em meados de 2018.

"Estamos muito ansiosos e preparando tudo com muito carinho. Vai ter um cenário em meio à floresta e muita interação. Essa vai ser a live mais impressionante que vocês vão ver de Fernando e Sorocaba.", afirma Fernando, da dupla com Sorocaba.

Sucessos da carreira como "Gaveta", "Madri", "Plateia" e 'Bala de Prata" não ficarão de fora, assim como interpretações de canções de referências musicais da dupla. "Estamos preparando um repertório amplo e exclusivo, com músicas que marcaram a nossa carreira e fazem parte da nossa vida", diz Fernando.

"Além de canções de grandes artistas da música sertaneja que são nossos ídolos, como Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano, por exemplo. Vamos ter também faixas que foram gravadas no 'O Chamado da Floresta'", acrescenta.

Vale destacar que durante a transmissão, um QRCode (espécie de código de barras) estará disponível na tela para doações. "Nosso objetivo é conseguir donativos para quem está passando por alguma dificuldade. Em todas as transmissões, arrecadamos alimentos, dinheiro em espécie, álcool em gel, equipamentos de proteção como mascaras e luvas, e até mesmo ração animal", afirma Sorocaba.

MAIS ATRAÇÕES

Os maiores sucessos do pernambucano Reginaldo Rossi (1943-2013) serão interpretados pela banda The Rossi e por Roberto Rossi, filho do cantor, a partir das 16h deste sábado. No repertório estarão "A Raposa e as Uvas", "Garçom", "Recife Minha Cidade" e "Mon Amour Meu Bem Ma Femme".

Mais tarde, às 18h, Bell Marques entra em clima de festa junina. O cantor baiano, que contará com a participação dos filhos Rafa e Pipo, promete transformar o show virtual em um verdadeiro arraial. A banda Jota Quest completa o dia, às 20h, com clássicos como "Dias Melhores", "Fácil" e "Só Hoje".

FESTIVAL VILLAMIX EM CASA

O festival "VillaMix em Casa - Modão" abre o domingo de lives, às 15h, e contará com nomes marcantes do sertanejo de raiz, como Rionegro E Solimões, Leonardo, Matogrosso e Mathias, Cezar e Paulinho e o Trio Parada Dura. A live será transmitida pelo canal oficial da casa de eventos.

"É uma honra fazer parte do projeto ao lado desse grupo de ídolos. Estou bem ansioso e nosso objetivo é fazer parte de uma grande live", destaca Solimões que, ao lado de Rionegro, apresentará um repertório recheado de hits da carreira, como "Frio da Madrugada" e "Como Esquecer Um Amor". "Eu nasci no modão, fiquei adulto nele e tô no modão até hoje. O modão não vai sair de mim e nem eu dele [risos]", completa Solimões.

Com 31 anos de estrada completados em abril, a dupla ainda está se adaptando às novas tecnologias para seguir com os shows. "Estamos aprendendo a conduzir a carreira dentro de uma área nova, que são as lives. As portas abertas já estavam abertas, mas só entramos agora", conclui o vocalista.

Já às 16h, Thaeme e Thiago cantam, no canal oficial da dupla, músicas marcantes da trajetória como "Pedacinho Meu", "Ai Que Dó", "Seu Chamado" e "Foi Daquele Jeito". Renato Teixeira é o último a se apresentar, às 19h, no canal de YouTube do Sesc SP, com canções como "Tocando em Frente", "Romaria", "Frete" e "Companheiro Meu".

Em lives separadas, Mumuzinho, Simone e Tom Zé entram em cena para celebrar a música nacional nos mais variados gêneros a partir das 18h deste domingo (7). A série de transmissões virtuais é finalizada com um show da ex-BBB Manu Gavassi, às 19h. A cantora deve incluir no repertório sucessos que marcaram sua carreira como "Planos Impossíveis" e "Garoto Errado".