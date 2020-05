De Férias com o Ex volta com nudez grupal e protagonismo de mulheres

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exibido pela MTV e via streaming no Amazon Prime Video, o De Férias com o Ex Brasil retorna para sua sexta temporada nesta quinta-feira (21). Sucesso da TV aberta e fechada, o reality teve 9 milhões de telespectadores em sua 5ª e mais recente temporada.

"É um hit", diz Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina, que avalia que o período de isolamento desta quarentena pode beneficiar a audiência da nova temporada. "É a primeira vez que estamos em Jericoacoara, e estou muito feliz com os episódios. [O programa] Continua me surpreendendo".

O reality promete trazer em seus novos episódios muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará. Os dez participantes iniciais do programa estiveram em uma conversa via videoconferência com a imprensa na manhã desta terça-feira (19), falando sobre as curiosidades desta sexta edição -todos, por exemplo, admitem que passaram vergonha em algum momento do programa.

"Com certeza vai ter muito meme, e o grande responsável por isso é o Igor", entrega Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada. "Não sei porque me colocaram de novo [no reality]. Com certeza foi 3 vezes pior, no bom sentido. Podem esperar muita coisa boa, essa temporada foi incrível".

Outro homem do time, Caio Cabral, apelidado na casa de "Baby", fez suspense sobre uma possível participação da cantora Anitta, que é sua ex-namorada.

Rafael Vieira, o primeiro homem assumidamente homossexual do reality, também é um dos destaques do elenco. "Espero que as pessoas enxerguem o quão natural é", diz ele. "Estava ali para viver anseios e desejos de um ser humano, como qualquer ser humano qualquer. Quero ser visto como um ser humano qualquer". Worcman também disse que não descarta a ideia de fazer, futuramente, uma versão do reality exclusivamente LGBT, como já foi feito nos Estados Unidos com o reality Are You The One?.

As mulheres da 6ª temporada do De Férias com o Ex, por sua vez, ganham protagonismo e força nesta edição. A abordagem de feminismo e temas relacionados foi um dos pontos marcantes do reality, algo que vem crescendo desde a 5ª temporada. "Onde tem homem tem machismo", brinca a participante Mina.

Rafael diz que os homens do reality "foram evoluindo" e entendendo a dinâmica da casa, e ressalta que sentiu receptividade dos homens da casa com ele. "Aprendi e evolui muito tanto com o Rafa quanto com a Mina", reafirma Novinho.

Por outro lado, eleita pelo grupo como a "Gabi Prado do programa", Flávia diz que a convivência não foi fácil. "Sou esquentadinha, pego pilha muito rápido. Para eu estourar, é dois minutos", diz. "Se você briga e age de cabeça quente, estando certo ou errado, você vai ter que lidar de frente com aquilo. Você não pode sair de dentro para espairecer. Teve bastante tretinha sim".

A nova temporada trará duas novidades: a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

"A gente oficializou algo que já rolava", diz Bettina Hanna, que participa da direção do programa, sobre as duas novidades da edição. "A sala da verdade é um jeito de um olhar para o outro e falar o que está pensando".

A vinheta de início dos primeiro episódio revela que haverá shows de artistas como MC Rebecca, Kevin o Chris e Matuê, bem como muita nudez -inclusive, grupal, em um episódio em que os homens aparecem completamente nus no que parece ser uma festa. "Além dessa cena, tem muitas outras que ficarão para a história", diz a participante Jessica Marisol.

O assunto da nudez conversa com o reality Soltos em Floripa, também anunciado pela Amazon Prime. "Reality é um gênero que faz sucesso, que impacta as pessoas, e acho que a estratégia da Amazon foi buscar um dos elementos que se vê no De Férias com o Ex", diz Worcman.

Por mais que se trate de um novo lugar paradisíaco -edições anteriores se passaram na Bahia, São Paulo e Rio Grande do Norte- Jericoacoara acabou sendo um desafio por seu clima, muitas vezes, úmido e chuvoso.