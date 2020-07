De Belo a Nando Reis, artistas vão para estádio e fazem show 'drive-in' após onda de lives

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a pandemia do novo coronavírus, músicos tiveram que cancelar suas agendas de shows. Além das lives, que surgiram como uma opção para os fãs, uma nova experiência de lazer pode se tornar tendência: os shows drive-in, com o artista no palco e o público dentro dos carros.

Antes restrito às exibições de filmes, o formato agora chegou às apresentações musicais. O Allianz Parque, arena multiuso em que o Palmeiras manda seus jogos, na Barra Funda (zona oeste de São Paulo), foi o primeiro local da capital paulista a experimentar essa modalidade, dentro do projeto Arena Sessions -que também reúne outros espetáculos, como stand-up, e cinema drive-in.

Nesta sexta-feira (10) é a vez do cantor Belo. A partir das 21h30, ele vai cantar sucessos como "Perfume", "Farol das Estrelas" e "Resumo da Felicidade", além de releituras de outros artistas. "Fiz duas lives, que me aproximaram mais do público, mas nada como estar no palco, perto deles, mesmo que com todos de dentro do carro.", diz.

"Estou muito ansioso e com muita saudade dessa adrenalina. Em vez das palmas e gritos, vão ser buzinas e faróis acendendo", completa o cantor, que tem aproveitado a quarentena para estudar música, curtir a família e preparar novos lançamentos.

Quem deu início à moda no estádio foi a banda Jota Quest, que no último dia 27 tocou para 285 carros -lotação máxima do local. "Nunca tinha ido em um drive-in, e na minha primeira vez fui logo cantar (risos). Foi uma experiência fantástica. Na oitava música eu já estava flutuando no palco, muito feliz!", diz Rogério Flausino, vocalista do conjunto. O cantor diz acreditar que essa será o novo normal neste momento.

"É uma tendência os shows drive-in por enquanto. Não são todos os locais que vão conseguir produzir, mas quem puder com certeza vai fazer. Se a gente sentir que as companhias estiverem cuidando da estrutura do evento, nós estaremos dispostos a participar novamente sim", completa.

Durante o show, os veículos ficam posicionados no lugar onde deveria estar o gramado e são divididos em duas áreas, a comum e a premium (mais próxima do palco), dependendo do ingresso adquirido -o valor da entrada permite um máximo de quatro pessoas por automóvel.

No dia 3, de julho, a Turma do Pagode foi o segundo grupo a se aventurar na arena. "Imaginávamos que, pelo fato de as pessoas estarem dentro dos seus carros, não íamos conseguir sentir aquela vibração, pelo contrário. Foi uma emoção muito grande", diz Thiagão, um dos integrantes da banda, que ainda falou sobre a forma do público se manifestar no show. "Geralmente as pessoas buzinam bravas no trânsito, mas lá foi a forma delas mostrarem que estavam gostando, como uma salva de palmas (risos)."

Os grupos Maneva e Rastapé também se apresentaram na arena no dia 4. Para completar o evento, Marcelo D2 canta neste sábado (11), Anavitória no dia 17, e Nando Reis no dia 19. Todos às 20h. O evento segue todos os protocolos de segurança, como o distanciamento físico, a necessidade de utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel, entre outros. As sessões também contam com serviços de alimentação, que podem ser solicitados de dentro do veículo, sendo entregue na janela do carro.

ARRAIAL NO CARRO

Seguindo a mesma lógica, o Arraiá Drai-Vem, realizado no estacionamento do Expo Center Norte nos dias 24, 25 e 26 de julho -além dos shows no formato drive-in, o eevento contará com gastronomia típica brasileira. Quem abre a programação é a banda Falamansa, no dia 24, às 20h30.

"Será nosso primeiro show drive-in. Tudo é válido para poder reaproximar a gente do nosso público. Tem um significado muito forte, ainda mais para a nossa banda que nunca tinha parado por tanto tempo nesses 22 anos", afirma Tato, o vocalista da banda, que conta com sucessos como "Xote da Alegria" e "Rindo à Toa".

O mesmo projeto ainda contará com shows de Alceu Valença, de Maria Cecília e Rodolfo e do conjunto Bicho de Pé.