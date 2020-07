David Schwimmer, da série 'Friends', responde se Ross e Rachel estavam dando um tempo

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da série "Friends" já debateram por anos e ainda não existe um consenso na resposta. Estariam os personagens Ross e Rachel dando um tempo quando ele transou com Chloe na terceira temporada?

O ator David Schwimmer, 53, que deu vida a Ross, deu sua opinião, nesta terça-feira (21), durante o programa The Today Show. "Isso nem é uma pergunta. Eles estavam dando um tempo", afirmou ele ao apresentador Jimmy Fallon.

Desde 1997, quando o episódio foi ao ar, o ator tem sido questionado sobre a suposta infidelidade de seu personagem. Na ocasião, Ross e Rachel brigam e supostamente dão um tempo. Logo em seguida, Ross passa a noite com Chloe.

Quando Rachel descobre a suposta infidelidade, termina de vez o romance entre os dois. Apesar de algumas recaídas, os personagens mantiveram apenas a relação de amizade durante anos, ficando juntos apenas no final da série.

O site de relacionamentos Plenty of Fish fez uma pesquisa, no ano passado, e descobriu que 60% das pessoas concorda que Ross e Rachel estavam dando um tempo. Neste ano, a revista americana TV Guide fez a mesma pesquisa e o percentual de pessoas com a mesma opinião chegava a 83%.

Schwimmer também afirmou na entrevista que o elenco de "Friends" espera se reunir em agosto para gravar um episódio especial, 16 anos após o término da série. No entanto, eles ainda aguardam para saber se será seguro em relação à pandemia do novo coronavírus.