David e Victoria Beckham querem construir 'túnel de fuga' subterrâneo em casa

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David e Victoria Beckham querem instalar uma passagem subterrânea em sua casa localizada em Cotswolds, na Inglaterra. De acordo com documentos de planejamento da casa, obtidos pelo jornal Express, o casal quer criar uma passagem que ligue a casa à garagem de carros de luxo. A intenção é criar um túnel de fuga, caso a família precise.

A medida sucede o episódio envolvendo o jogador de futebol Dele Alli, que foi roubado no início de maio à faca em sua mansão, também localizada no norte de Londres.

A casa dos Beckhams, onde eles passam a quarentena, tem nove quartos, quadra de tênis, casa na árvore, piscina, fogueira e janelas que vão do chão ao teto. Seu valor é estimado em US$ 8 milhões (cerca de R$ 43,4 milhões).

Recentemente, o casal também adquiriu uma cobertura em um prédio de 62 andares em Miami. O apartamento é avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 104,7 milhões) e tem aproximadamente 960 m², com cinco quartos e sete banheiros. Ele também tem uma vista de 360º da cidade, inclusive do mar.

O condomínio conta com comodidades que incluem um lounge no último andar, uma academia, uma piscina, um spa e um heliporto particular.