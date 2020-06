Davi Lucca grava Neymar falando palavrão durante partida de videogame

Os mascarados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 28, foi corrigido pelo próprio filho, Davi Lucca, 8, durante uma partida de videogame transmitida na rede social do herdeiro na noite desta quinta (4). Os dois jogavam Fortnite quando o craque do Paris Saint-Germain falou alguns palavrões.

"Galera, meu pai está gritando, esquece o que ele disse, o que ele fala, ele só fala merda. Tudo que ele fala é inapropriado", repreendeu Davi Lucca, fruto da relação do jogador com a influenciadora Carol Dantas.

"Ele é adulto e não deveria estar falando isso", continuou o menino de 8 anos. "Mas ele é um adulto e fala o que quiser, e a maioria das coisas que ele fala é inapropriado para eu ouvir ou pessoas menores de idade, então esquece o que ele disse", finalizou Davi Lucca.

Logo a transmissão foi encerrada, e ao invés de ficar gravada pelas próximas 24 horas na rede social, foi retirada do ar. Mas não demorou para os internautas repercutirem o momento que viralizou durante a madrugada desta sexta (5).

Neymar está passando a quarentena -devido a pandemia do coronavírus- em sua mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 28 milhões. O craque do PSG ainda não tem previsão para retornar a França.

Segundo o jornal francês Le Parisien, o atacante já perdeu 3 kg durante o período de isolamento. O noticiário ressaltou que os luxos da residência do atleta, que possuí cerca de 6,2 mil m², é um dos motivos que o fez emagrecer.

Vale ressaltar que Neymar é o único brasileiro a aparecer na lista das 25 celebridades mais bem pagas do mundo, divulgada nesta quinta (4) pela Forbes. Ele ocupa o sétimo lugar com ganhos de US$ 95,5 milhões (R$ 487 milhões).