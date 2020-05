Daniela Mercury e Multishow anunciam live para a próxima semana

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Mercury, 54, e o canal Multishow anunciaram uma parceria para a transmissão para a primeira live da cantora, marcada para o dia 29 de maio. "Já comecem a afastar os móveis", afirmou a artista em comunicado divulgado nesta segunda-feira (18).

Intitulada Live da Rainha, a apresentação, feita direto da casa da artista, irá ao ar no Multishow e no canal da cantora no YouTube à partir das 20h. No canal por assinatura, o show terá duas horas, mas Daniela Mercury promete mantê-lo por mais tempo em seu canal.

O show já tinha sido anunciado a live, mas agora teve o horário alterado em uma hora e ganhou a parceria do Multishow. Terá ainda produção da Macaco Gordo e direção de Chico Kertész, o mesmo diretor do filme "Axé, Canto do Povo de um Lugar", e a direção de fotografia de Rodrigo Maia.