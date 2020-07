Dani Souza fala sobre fim da amizade com Mirella Santos: 'Parou de falar comigo'

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dani Souza, 39, que ficou conhecida nacionalmente ao dar vida à Mulher Samambaia no programa Pânico na TV, falou em seu canal no YouTube sobre o fim da amizade com Mirella Santos, 37. As duas, que se tornaram amigas durante a participação na primeira temporada do reality A Fazenda (RecordTV), em 2009, não se falam mais e Dani, cujo primogênito é afilhado de Mirella, diz não saber o real motivo do afastamento.

"O problema de falar dela é que tenho que falar de outras pessoas que não quero comentar, porque, felizmente, são pessoas que não fazem parte da minha vida. Não sei o que aconteceu, porque ela não me falou. Na época, a gente conversou por cima, mas ela parou de falar comigo por causa de uma outra pessoa que contratei para trabalhar comigo", contou.

Dani disse que algumas pessoas falaram sobre possíveis razões que teriam levado ao distanciamento das duas, mas que ela só poderia dizer ao certo o que houve se conversasse com Mirella, que não responde aos apelos da agora ex-amiga. "Tudo o que estou falando são coisas que eu acho, não sei realmente o que aconteceu. Ela simplesmente parou de falar comigo e algumas pessoas próximas a nós que passaram o que tinha acontecido", disse.

"Eu tentei falar com ela depois, mas não tive sucesso. Sou uma pessoa muito madura em relação a qualquer assunto, vou esperar o tempo dela, se nos encontrarmos e ela se sentir à vontade, confortável, a gente vai conversar", afirmou Dani, ressaltando ter um grande carinho por Mirella.

"Acho que ela estava certa, porque a mesma coisa que aconteceu com ela, aconteceu comigo. E foi bem pesado. Eu gosto muito dela, é uma pessoa que foi extremamente importante para mim na época da Fazenda. Tinha a Mirella como uma mãezona. Sou uma pessoa carente e ela teve muito significado para mim", finalizou.

Dani vive atualmente em Kiev, na Ucrânia, ao lado do marido, o jogador de futebol Dentinho, 31, com quem se casou em 2012. Os dois têm três filhos: Bruno Lucas, 8, e as gêmeas, Sophia e Rafaella, 6. Já Mirella é casada desde 2012 com o humorista Wellington Muniz, 47, com quem tem uma filha, Valentina, de seis anos.