Dani Calabresa diz que namorado a fez acreditar que 'vale a pena se jogar' no amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dani Calabresa, 38, aproveitou o aniversário do namorado Richard Neuman para se declarar ao publicitário relembrando a história de como se conheceram. "Parece enredo de comédia romântica mas a gente se apaixonou assim, de primeira, sendo nós mesmos, sem joguinho de 'ah vou demorar para responder para não achar que estou tão afim', um saco essas coisas né?", iniciou a humorista em seu Instagram neste sábado (11). Em seguida, Dani admitiu que escrevia o texto emocionada, citando qualidades que admira no namorado , como lealdade e o coração puro. "Todas essas atitudes dele me fizeram acreditar que vale a pena se jogar e se permitir. Eu pedi muito para o universo, quero sempre ter amor na minha vida e ganhei esse namorado especial de presente".

Ela finalizou a postagem, que vinha acompanhada de uma foto do casal, agradecendo ao namorado e parabenizando-o pela data. "Parabéns pelo seu aniversário meu amor Richard, rezo para que você tenha alegria todos os dias! Obrigada por reconstruir meu chãozinho de esperança". Dani foi casada por seis anos com o humorista Marcelo Adnet. Eles anunciaram a separação em abril de 2017, após o humorista ter supostamente traído a comediante pela segunda vez em menos de três anos. Na primeira vez, ele foi flagrado beijando uma loira em uma das avenidas mais movimentadas do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, e se desculpou pelo ato. Já a outra história, Adnet negou que tenha acontecido.