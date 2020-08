'Crescer com fome foi minha maior fonte de vergonha', diz Viola Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Viola Davis, 55, que cresceu em situação de pobreza, começou a trabalhar junto à organização sem fins lucrativos No Kid Hungry para conscientizar mais pessoas sobre a crise de fome durante a pandemia do coronavírus.

"Isso [a fome] era uma questão antes da Covid", disse ela à revista People. "Só que a situação está muito pior agora, porque as pessoas estão sem trabalho e são desafiadas em termos de finanças, de casa, tudo".

Ela afirma que o foco da organização é ajudar a evitar a fome entre crianças, e que os bancos de alimentos que foram designados anteriormente para servirem 200 famílias, agora estão servindo 600.

Davis diz que, por ter passado por situação de fome na infância, tem uma profunda necessidade de ajudar os outros e de promover a conscientização. "Recebi uma bolsa escolar quando eu era muito jovem em uma escola de teatro, e nunca tinha dinheiro para comer", lembra.

"De vez em quando, eu trazia um sanduíche de mortadela com maionese e ficava muito feliz. As crianças daquela escola eram da classe média alta, e eu lembro de comer o sanduíche e uma das crianças dizer: 'Isso é tão nojento'. É preciso haver empatia e educação para entender as lutas de muitos de seus colegas americanos, especialmente agora".

"Crescer com fome foi minha maior fonte de vergonha", admite Davis. "Isso afetou meu senso de valor. Eu simplesmente senti que não havia mais ninguém que tivesse esse problema".

A atriz sugere que as pessoas doem seu tempo e dinheiro para a causa, mas diz que o mais importante é votar. "O SNAP [Programa de Assistência Nutricional Suplementar] e os cupons WIC são o elixir de cura para famílias pobres de alimentos. E esses programas estão sendo ameaçados".