Diferentemente do que foi afirmado na versão deste texto publicada no último sábado (3), às 08h57, o Sesc reabre no estado de São Paulo no próximo dia 10, uma segunda-feira, somente para os funcionários que vão preparar a retomada dos serviços, e não para o público em geral. O texto foi corrigido, e uma nova versão foi publicada.