Contrato de Xuxa com a Record permanecerá vigente até dezembro desse ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As especulações de que Xuxa Meneghel, 57, teria rompido seu contrato com a Record TV circularam na mídia e nas redes sociais nesta terça-feira (18), mas, procuradas pela reportagem, tanto a assessoria da apresentadora como a da emissora negaram a informação.

O contrato de Xuxa com a Record permanece vigente até dezembro deste ano. Entretanto, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista ganhou o "aval" da emissora para fazer participações especiais na concorrente, a Globo.

Xuxa foi liberada para gravar o programa de talkshow de Tatá Werneck, "Lady Night", da Multishow, e também o "Altas Horas" comandado por Serginho Groisman nas noites de sábado.

No início do ano passado, durante uma coletiva do programa The Four Brasil, Xuxa contou que tinha vontade de participar do "Lady Night" mas foi barrada pela Rercord. "Me convidei e fui convidada e queria muito fazer, mas não rolou", afirmou.

Ela está na emissora de Edir Macedo desde 2015, e desde então já apresentou os programar Dancing Brasil e o The Four Brasil. Sua última aparição nas telinhas da Record foi através de uma transmissão remota por conta da pandemia do coronavírus.

A final do The Four Brasil aconteceu no dia 29 de abril. A temporada não foi tão afetada, já que estava praticamente inteira gravada.