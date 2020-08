Confira quem é quem em 'Flor do Caribe' novela que será reprisada na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escrita por Walther Negrão, a novela "Flor do Caribe" será exibida em versão especial na Globo a partir do dia 31 de agosto, na faixa das 18h. A trama, que foi ao ar originalmente em 2013, é mais um na fila de reprises da emissora, que tem reaproveitado antigos sucessos enquanto a pandemia do coronavírius impede e a gravação de novas novelas.

"Flor do Caribe" teve Grazi Massafera como a protagonista Ester, que é uma guia turística em Vila dos Ventos, no Rio Grande do Norte, formando um triângulo amoroso ao lado de seus dois amigos de infância, Cassiano (Henri Castelli) e Alberto (Igor Rickli).

Ainda na juventude, Ester e Cassiano descobrem o amor verdadeiro, até que o jovem desaparece misteriosamente no Caribe, vítima de uma armação de Alberto, que sonha em se casar com Ester. O golpe articulado por ele muda completamente o rumo da vida do casal: Ester se descobre uma nova mulher e Cassiano se vê obrigado a enfrentar grandes perigos para reencontrar seu amor.

A novela tem a direção artística de Jayme Monjardim, direção geral de Leonardo Nogueira e direção de Teresa Lampreia e Thiago Teitelroit.

O TRIO

Cassiano (Henri Castelli) - Um homem atraente, íntegro e de personalidade forte. De origem humilde, criado em meio a muitas privações, mas que a custa de um grande esforço e perseverança conseguiu realizar o sonho de menino e ingressar na Aeronáutica, onde é um dos melhores pilotos. Bom filho, bom irmão, seu objetivo maior é casar com Ester (Grazi Massafera) e dar a ela uma vida à altura dos sonhos que os dois construíram ao longo dos anos.

Ester (Grazi Massafera) - Filha da cabocla Lindaura (Ângela Viera) e do judeu holandês Samuel (Juca de Oliveira). Mulher romântica, que chama a atenção pela beleza e pela força de sua personalidade. No início da história ganha seu sustento conduzindo turistas em passeios de bugre pelas praias do lugar. Ama a atividade que exerce, debaixo do sol escaldante e travando contato com pessoas e culturas de todas as partes do mundo. A felicidade, para ela, tem o sabor de um bem já conquistado e cujo principal ingrediente é a perspectiva próxima de seu casamento com Cassiano (Henri Castelli), por quem é loucamente apaixonada desde a adolescência e com quem pretende ter um casal de filhos. O que ela não imagina é que seus planos de felicidade estão prestes a sofrer um grande abalo - Cassiano desaparece misteriosamente no Caribe. Um golpe que mudará completamente o rumo de sua vida e fará dela uma nova mulher.

Alberto (Igor Rickli) - Rico empresário que é alçado pelo avô à posição de Presidente da holding da família Albuquerque, cujos negócios incluem a produção e exportação de sal e a mineração de tungstênio e diamantes. Um homem culto, atraente, simpático, de sorriso cativante. Um perfeito cavalheiro no trato social, em especial com as mulheres que gravitam ao seu redor. Toda essa polidez e simpatia são as máscaras que escondem a sua verdadeira face: a de um homem frio e inescrupuloso, capaz de cometer as maiores vilanias para conseguir o que quer.

FAMÍLIAS DE ESTER E CASSIANO

Chico (Cacá Amaral) - Pai de Cassiano (Henri Castelli) e empregado da família Albuquerque. É mais uma dentre as muitas vítimas da exploração e das condições de trabalho insalubres oferecidos pela empresa e está pouco a pouco perdendo a visão.

Olívia (Bete Mendes) - Mãe de Cassiano (Henri Castelli), esposa de Chico (Cacá Amaral). Grande companheira do marido, ela sofre profundamente ao vê-lo perder a visão, mas faz de tudo para não demonstrar sua aflição. Taís (Débora Nascimento) - Irmã de Cassiano (Henri Castelli). Linda e encantadora, ganhou de Ester (Grazi Massafera) o bugre com que esta trabalhava e agora é ela quem leva os visitantes para passeios pelas praias e dunas. Simpática, como convém a uma guia turística, sua beleza lhe vale inúmeras cantadas da clientela masculina, mas ela sabe como ninguém conter os avanços indesejados com graça e diplomacia. Lindaura (Ângela Vieira) - Mãe de Ester (Grazi Massafera) e esposa de Samuel (Juca de Oliveira). Uma cabocla belíssima, dona de uma beleza ímpar. Com Ester (Grazi Massafera), desenvolveu uma relação de enorme cumplicidade, pois desde que foi mãe ensinou à filha as artes que domina: pesca de lança e saber ouvir o que a natureza está dizendo.

Samuel (Juca de Oliveira) - Pai de Ester (Grazi Massafera) e marido de Lindaura (Ângela Vieira). Nascido na Holanda, de família judia, aos cinco anos foi separado dos pais. Se interessou desde cedo pela arte de sua família, o design e fabricação de joias. Inquieto e aventureiro, chegou ao Rio Grande do Norte para comprar as mais belas pedras do mundo. Samuel encontrou não só as belas pedras por lá, mas também a bela cabocla da região, a jovem Lindaura. Sonha ver Ester seguindo os seus passos de joalheira, pois lhe ensinou a arte das pedras preciosas. E se Samuel acha que já sabe tudo sobre Dionísio (Sérgio Mamberti), está enganado. Ao longo da história, descobrirá o maior segredo de todos, o que torna o vínculo e a disputa desses dois homens maior do que poderiam imaginar.

Samuel/ Samuca (Vitor Carvalho) - Filho de Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli), seu nome é Samuel, em homenagem ao avô materno, e recebeu o apelido de Samuca. Como não conheceu o pai verdadeiro, seu grande referencial masculino é Alberto (Igor Rickli), o ombro amigo de Ester (Grazi Massafera), que assume o menino como filho.

ACADEMIA DA FAB

Rodrigo (Thiago Martins) - De família humilde, filho de uma empregada doméstica e de um vendedor ambulante, Rodrigo sempre foi o mais curioso e batalhador entre seus cinco irmãos. É amigo de Cassiano (Henri Castelli) desde que entraram para a Academia da FAB e cultivaram uma leal amizade. Rodrigo é o segundo-homem da esquadrilha, atrás somente de Cassiano, o Ás. É o único que jamais acreditou na história envolvendo o desaparecimento de Cassiano. Rodrigo sempre achou que algo de muito estranho aconteceu na entrega das pedras e nunca confiou em Alberto (Igor Rickli), principalmente depois que este se casa com Ester (Grazi Massafera), o grande amor do seu melhor amigo.

Ciro (Max Fercondini) - Filho de um Deputado Federal, amigo de Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti) e de uma socialite. Desde garoto era apaixonado por aviões e acabou entrando para Força Aérea. Rico e um tanto mimado, aprende a duras penas que no quartel não existe vontade própria e sim coletiva. É novato na base aérea do Rio Grande do Norte, bom piloto, mas falam que ele só conseguiu a tão disputada vaga por ser filho de "gente graúda". No entanto, na base aérea de Natal o "bicho pega" e lá Ciro não tem moleza, pois agora está entre os melhores pilotos do país.

Amadeu (Dudu Azevedo) - É filho, neto e bisneto de pilotos da Aeronáutica. Sua paixão em voar está no sangue. Guarda até hoje fotos do bisavô que chegou a integrar um dos pelotões brasileiros que lutou na Itália. Amadeu carrega a honra de vestir a farda e pertencer àquele pelotão. É um rapaz sério, introspectivo, piloto certeiro, compenetrado e de poucas palavras. Um rapaz encantador, solitário e que tem como companheira uma gaita antiga, presente do seu avô, que sempre lhe disse: "Voar é como riscar uma música no ar".

Isabel (Thaíssa Carvalho) - É a melhor piloto da aeronáutica brasileira. Uma das primeiras a ingressar no seleto time de "piloto de caça". Servia na base aérea de Brasília e lá fazia a segurança do espaço aéreo do Governo. É especialista em tecnologias de segurança, como os aviões não tripulados e radares. É transferida para a Base Aérea de Natal para trabalhar na "Missão Pedras Preciosas", ou seja, investigar, através do seu aparato tecnológico, minas clandestinas e tráfico de pedras preciosas. É uma mulher linda, porém durona e absolutamente concentrada no seu trabalho. É respeitada pela tropa, mas vai ser o objeto de desejo do mimado Ciro (Max Fercondini) e a grande paixão de Amadeu (Dudu Azevedo).

AS MINAS E AS SALINAS

Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti) - Avô de Alberto (Igor Rickli). Quem o vê hoje em dia nem imagina que o simpático e amável velhinho foi no passado um implacável tirano. Enquanto as salinas serviram de fachada para a principal atividade econômica de Dionísio - o tráfico de diamantes -, o tungstênio extraído de suas minas teve uma "importância histórica" da qual ele muito se orgulha (embora em segredo).

Guiomar (Cláudia Netto) - Mãe de Alberto (Igor Rickli). Uma socialite que vive no eixo Paris-Nova York, figurinha fácil do jet-set internacional. Embora não considere o Brasil o seu "ambiente", costuma passar temporadas no país para estar próxima do filho. É uma perua vaidosa e preconceituosa.

Yvete (Patrícia Naves) - Secretária particular de Alberto (Igor Rickli) e a eficácia em pessoa. Desdobra-se com um zelo quase maternal para fazer tudo pelo chefe. Desde providenciar um intérprete para acompanhá-lo em uma importante reunião com um sheik em Dubai até garantir que não faltarão cuecas em número suficiente na bagagem.

Quirino (Aílton Graça) - Um "faz-tudo" que trabalha também como motorista de Alberto (Igor Rickli). Casa-se com Doralice (Rita Guedes), governanta e cozinheira da casa dos Albuquerque e é pai de Juliano (Bruno Gissoni) e do pequeno William (Renzo Aprouch), ambos adotados. Soteropolitano de nascimento, mas potiguar de coração, aos 18 anos entrou para o seminário para se tornar padre, para desespero dos pais. Dono de uma fé inabalável, sempre acreditou na sua vocação sacerdotal. Às vésperas de se ordenar padre, um fato mudou sua vida e o fez abandonar a batina.

Juliano (Bruno Gissoni) - Pescador e filho de Quirino (Aílton Graça). Vai se apaixonar pela bióloga Natália (Daniela Escobar), com quem viverá um romance que dará muito o que falar no vilarejo.

Doralice (Rita Guedes) - Misto de cozinheira, copeira e governanta da casa de Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti). Casa-se com Quirino (Aílton Graça) e se torna mãe de Juliano (Bruno Gissoni) e do pequeno William (Renzo Aprouch), ambos adotados. Doralice não pode gerar filhos, mas isso não abalou seu casamento.

Zuleika (Gisele Alves) - Empregada e cozinheira da casa de Alberto Albuquerque (Igor Rickli).

William (Renzo Aprouch) - Filho caçula, adotado pelo casal Quirino (Aílton Graça) e Doralice (Rita Guedes) quando ainda bebê. Um garoto esperto e risonho.

O CARIBE

Duque (Jean Pierre Noher) - Sempre bem vestido para cada ocasião e esbanjando charme de um cavalheiro, Duque é na verdade um velho estelionatário de atuação internacional, com extensa folha corrida. Fala espanhol, francês, "portunhol" e arranha vários outros idiomas quando necessário. Seu currículo lhe garante o respeito tanto de bandidos quanto da polícia. O estelionato, para Duque, é uma arte na qual ele se orgulha de ter alcançado a excelência. Na história, ele será uma espécie de mentor e "anjo da guarda" de Cassiano (Henri Castelli). E quando chegar ao vilarejo vai se tornar um próspero empresário local da área do turismo, que será palco de animadíssimas noites embaladas por música e dança caribenha. Mas não é só a sua vida profissional que mudará no Brasil. Sua vida pessoal também passará por mudanças radicais, pois seu caminho será cruzado por Amaralina (Sthefany Brito), sua verdadeira neta.

Amaralina (Sthefany Brito) - Linda, cosmopolita, arrojada, extrovertida e independente, está correndo o mundo à procura do avô, único parente que lhe restou, sem suspeitar que esse avô seja Duque (Jean Pierre Noher), que ela conhece no Caribe. Chegando ao vilarejo, vai sacudir a vida do introvertido e imaturo Paçoquinha (Rafael Almeida), com quem viverá um romance conturbado e hilário, sujeito a muitas chuvas e trovoadas. Será também a grande "escudeira" do avô incógnito

Dom Rafael (César Troncoso) - Antigo receptador de ouro e pedras preciosas. Sob o disfarce de rico fazendeiro do Caribe, chefia a distribuição ilegal daquelas riquezas para Europa, Ásia e Oriente Médio. Parceiro comercial de longa data de Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti), Dom Rafael alia alta periculosidade a um zelo extremado pela família - embora zelo, no seu dicionário, signifique controle e autoridade absolutos sobre as duas mulheres da sua vida: a esposa Amparo (Marta Nieto) e Cristal (Moro Anghileri), a filha adorada, "luz de mis ojos", com quem ele sonha um dia entrar de braço dado pela nave de uma imponente igreja.

Amparo (Marta Nieto) - Esposa dedicada e submissa de Dom Rafael (César Troncoso), é de origem humilde. Embora compreenda e até admire a determinação da filha em se tornar uma cantora, não tem coragem de bancar o sonho de Cristal (Moro Anghileri) junto ao marido e desafiar a sua autoridade.

Cristal (Moro Anghileri) - Filha de Dom Rafael (César Troncoso), uma caribenha linda, sensual e de temperamento solar. Embora doce e ostentando um sorriso cativante, é dona de uma personalidade forte e de uma natureza rebelde. Nunca se conformou em viver sob a estreita vigilância do pai, que a trata quase como uma princesa medieval encastelada. Cristal reúne toda a sua coragem e foge da fazenda da família para viver o seu sonho. Sua primeira parada será num bar de uma ilha caribenha onde se apresenta como cantora. É apaixonada por Cassiano (Henri Castelli).

Laura Peçanha (Suzana Pires) - Detetive particular que chega ao vilarejo no encalço de Duque (Jean Pierre Noher). Atrapalhada e nada perspicaz, é facilmente engambelada pelo próprio Duque, que finge querer ajudá-la na investigação e consegue confundir a agente ainda mais.

A VILA

Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) - Mestre-pescador que comanda uma traineira, a bordo da qual ele e outros homens partem diariamente para o trabalho da pesca. Casado com Bibiana (Cyria Coentro), é o "capitão" de uma numerosa e barulhenta "tripulação familiar" que inclui dois jovens, Hélio (Raphael Viana) e Paçoquinha (Rafael Almeida), duas crianças, Felipe (Pablo Monthé) e Marizé (Lívian Aragão), além de uma agregada que chegará, a jovem Amaralina (Sthefany Brito).

Bibiana (Cyria Coentro) - Mulher de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos), mãe de Hélio (Raphael Viana), Felipe (Pablo Mothé) e Marizé (Lívian Aragão). Cozinheira de mão cheia, comanda o "point" mais fervilhante do vilarejo, cujas especialidades a base de peixe e frutos do mar atraem hordas de turistas.

Hélio (Raphael Viana) - Rapaz ambicioso, nem cogita ser pescador como o pai Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) ou dono de quiosque como a mãe Bibiana (Cyria Coentro). Em sua busca, vai conquistar a confiança de Dionísio Albuquerque (Sérgio Mamberti) e trabalhar como seu braço direito.

Felipe (Pablo Monthé) - Filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) e Bibiana (Cyria Coentro). Ele e a irmã Marizé (Lívian Aragão) são as "raspas de tacho" do casal.

Marizé (Lívian Aragão) - A filha caçula de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) e Bibiana (Cyria Coentro).

Paçoquinha (Rafael Almeida) - Um rapaz introvertido, inseguro e atrapalhado, incapaz de decidir "o que vai ser quando crescer". Vai viver um romance turbulento com Amaralina (Sthefany Brito), uma garota que é o seu oposto.

O SÍTIO

Veridiana (Laura Cardoso) - Avó de Candinho (José Loreto), Lino (José Henrique Ligabue) e Dadá (Renata Roberta). Neta de cangaceiros, é uma mulher de fibra e uma onça pintada quando se trata de defender suas crias. Guarda, entre seus pertences, uma porção de relíquias do tempo do cangaço, como um óculos quebrado de Lampião, um pente de Maria Bonita e cartucheiras. Criou sozinha os três netos. A família é o seu "bando", de quem ela exige a obediência devida a uma capitã.

Candinho (José Loreto) - Um adulto com alma de criança. Vive num sítio próximo com a avó Veridiana (Laura Cardoso) e os irmãos Lino (José Henrique Ligabue) e Dadá (Renata Roberta). Anda para cima e para baixo com sua cabra Ariana vendendo leite ordenhado na hora, de porta em porta. Um tipo fantasioso, que acredita tanto em anjos como em mula-sem-cabeça e extraterrestres. Tido como "aluado", vive cercado pelas crianças que adoram ouvir suas histórias cheias de encanto e magia.

Lino (José Henrique Ligabue) - Irmão mais novo de Candinho (José Loreto), neto de Veridiana (Laura Cardoso). Batizado de Virgulino pela avó, prefere ser chamado pelo apelido. Rapaz de uma beleza rude e máscula que atrai as mulheres, mas cuja timidez excessiva o impede de aproximar-se delas. De poucas palavras, sua principal companhia é a sanfona herdada do avô, que ele aprendeu a tocar sozinho e domina com maestria.

Dadá (Renata Roberta) - Irmã de Candinho (José Loreto) e Lino (José Henrique Ligabue). Dona de bom-humor a toda prova, é capaz de fazer graça da própria "solteirice" enquanto sonha ser resgatada do caritó por um homem a quem ela haverá de se dedicar de corpo e alma.

A BIÓLOGA E O MAR

Natália (Daniela Escobar) - Bióloga e pesquisadora de ponta na área marinha. Natália é uma profissional respeitada tanto no mundo científico como acadêmico, fruto de uma dedicação obsessiva ao trabalho, com o sacrifício voluntário da vida pessoal, o que acabou acarretando o fim de seu casamento. Protótipo da workaholic focada, avessa a tudo o que possa soar como uma digressão, Natália há tempos decidiu que não há lugar em sua vida para envolvimentos amorosos. Mas, como o destino nem sempre obedece a planilhas, projeções estatísticas e modelos de comportamento rigidamente traçados, ela será surpreendida ao se descobrir apaixonada por Juliano (Bruno Gissoni), que, além de ser um simples pescador que não faz a menor ideia de quem seja Charles Darwin, é muito mais jovem do que ela.

Ludmila (Tainá Muller) - Filha mais nova de Natália (Daniela Escobar). Herdou um pouco o temperamento do pai. Tenta ser uma garota relax, mas é controladora, vaidosa, gosta de estar com tudo em ordem, organizado e é extremamente mimada. Quando chega à Vila dos Ventos ainda sofre um pouco a falta do pai, a quem era muito ligada. Ludmila estudou moda e trabalhava na área em São Paulo. Decidiu acompanhar a mãe na sua mudança para Vila dos Ventos para dar uma força e depois voltar a SP e continuar sua carreira. Ludmila é uma jovem romântica de uma grande cidade que passará por uma bela transformação interna na Vila dos Ventos: de mimada à generosa, de egoísta à humanista. E se descobrirá uma mulher de talento.

Carol (Maria Joana Chiapetta) - Filha mais velha de Natália (Daniela Escobar). É suave, divertida, cuca-fresca e descolada. Está muito feliz pela mudança para Vila Ventos e, embora ame seu pai, está agradecida por estar longe dele, com quem sempre teve muitas discussões. Carol é uma jovem livre, responsável, mas que não gosta de controle. A convivência em família estava insuportável, pois seu pai exercia controle máximo na vida das três. Foi a filha que mais ajudou Natália a tomar a decisão da mudança. Rata de internet, foi Carol quem descobriu o "santuário" Vila dos Ventos e mostrou para a mãe. Não há nada que não consiga com seu bom papo, o que faz de Carol a garota mais popular a quem todos amam e querem perto. Vai virar a obsessão de Hélio (Raphael Viana).