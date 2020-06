Companhia das Letras não vai ter estande na Bienal do Livro de São Paulo

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A editora Companhia das Letras anunciou, nesta quarta-feira (17), que não participará presencialmente da próxima Bienal do Livro de São Paulo neste ano, adiada para acontecer entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro.

Em nota, a editora afirma que não estará no evento com um estande como de costume, mas se compromete com outro tipo de apoio.

"Somos associados e parceiros da Câmara Brasileira do Livro nesse evento fundamental", diz o comunicado. "Manifestamos -como é natural- nossa apreensão com os eventos de massa durante a pandemia do coronavirus, mas isso não significa que não prestigiaremos a Câmara em suas atividades em defesa do livro e da leitura no Brasil."

A Câmara Brasileira do Livro, por sua vez, comunicou em nota que seus organizadores têm acompanhado atentamente os desdobramentos da pandemia da Covid-19 e, assim, estão avaliando os cenários possíveis.

"[Estamos] sempre colocando em primeiro lugar a segurança dos visitantes e expositores, cuja participação é uma decisão de cada empresa e que respeitamos", diz o comunicado.