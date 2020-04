Comentarista da CNN, Caio Coppolla é diagnosticado com Covid-19

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comentarista do canal CNN Caio Coppolla revelou ao vivo durante o Grande Debate desta terça-feira (28) que apresentou resultado positivo para o teste de coronavírus.

"Hoje eu fiz o teste e, de fato, contraí a doença. Estou nas tristes estatísticas, mas como paciente recuperado", afirmou ele, dizendo ter realizado uma tomografia, chamada de "teste de rastreio", que apresentou o padrão da Covid-19.

Coppolla chegou a ser afastado da emissora após apresentar sintomas da doença. Ele diz que foi a um hospital, mas não consegui fazer exames na época, pois estes eram destinados apenas para casos graves.

Coppolla chegou a criticar anteriormente a eficácia do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, no quadro de debates que participa. Assim como ele, o apresentador Sikêra Junior, 52, recebeu nesta quarta-feira (29) a contraprova do teste para Covid-19, que confirmou que ele está com a doença.

Afastado temporariamente do programa Alerta Nacional (A Crítica/Rede TV!), o jornalista passa bem, e continua em recuperação em sua casa.

Ainda no meio jornalístico, o apresentador Marcelo Magno, 37, da TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, chegou a ficar internado na UTI de um hospital particular de Teresina pelo coronavírus, antes de se recuperar, enquanto a repórter Susana Naspolini, 47, do RJTV (Globo), que passa por tratamento contra um câncer afirmou estar assintomática.

Outra jornalista que teve resultado positivo é Mariana Ferrão, 41, ex-apresentadora do Bem Estar (Globo), que deixou vizinhos em pânico ao sair para passear em meio à quarentena. E ainda Mari Palma, 31, que foi colocada em isolamento com o namorado, Phelipe Siani, 35, mas já retornou para seu trabalho na CNN.