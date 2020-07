Com suspeita de Covid-19, Diogo Nogueira cancela live de Dia dos Pais

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diogo Nogueira, 39, está com suspeita de Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o cantor e compositor apresentou sintomas da doença causada pelo novo coronavírus e realizou o teste para descobrir se está infectado. O resultado deve sair apenas no sábado (1º/8), mas ele já se encontra em isolamento domiciliar.

"Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de que logo estaremos juntos novamente para levar muito samba, alegria e amor para o público que está em casa", declarou o cantor, que agradeceu os desejos de que ele se recupere logo.

Ele também afirmou que se solidariza com as famílias que estão lidando com a doença e com os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente para salvar vidas.

Com isso, os planos para a realização de uma live que ele faria em comemoração ao Dia dos Pais foram interrompidos. A equipe do cantor optou por adiar a apresentação para prezar pela segurança de todos. Agora, ela deve ocorrer apenas no domingo 23/8, caso a saúde de Diogo tenha melhorado até lá.