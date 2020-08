Com pandemia, Festa do Peão de Barretos confirma live com rodeio e shows musicais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de 60 edições, a Festa do Peão de Barretos decidiu que não deixará o mês de agosto passar sem deixar sua marca. Os organizadores do evento, que acontece anualmente no interior de São Paulo, anunciaram nesta quarta-feira (5) que realizarão competições e shows musicais, mas dessa vez online.

A festa, que aconteceria entre os dias 20 e 30 de agosto, precisou ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus e está prevista agora para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro. Ainda assim, o público poderá ter uma palhinha do evento já nos dias 29 e 30 de agosto.

"Será tudo transmitido direto do Parque do Peão, com as arquibancadas vazias. Estamos já nos preparativos e vamos seguir todos os protocolos de saúde. No dia 29 apresentaremos rodeio e um show sertanejo e no domingo, dia 30, grandes emoções das montarias", afirma Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.

O formato do projeto e atrações ainda serão divulgados, mas a transmissão será pelo canal no YouTube do evento. Já para o show previsto para para outubro estão confirmados nomes como Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, além de Pedro Sampaio e Alexandre Pires, que se apresentou pela última vez em Barretos em 2009.