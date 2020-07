Com Covid-19, apresentador do Sportv tem trombose no cérebro e está sedado na UTI

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Rodrigues, 45, está sedado na UTI após ser internado no Hospital Unimed, no Rio. Ele havia sido diagnosticado havia 15 dias com Covid-19 e estava afastado do trabalho.

Neste final de semana, o apresentador do Troca de Passes (Sportv) manifestou sintomas como dor de cabeça, vômitos e desorientação. Ele deu entrada na emergência do hospital na noite de sábado (25).

Segundo o boletim médico, após exames, os médicos constataram que ele teve uma trombose venosa cerebral e realizaram um procedimento para diminuir a pressão intracraniana neste domingo (26).

Sobre a internação, o Grupo Globo, do qual o Sportv faz parte divulgou uma nota dizendo que o funcionário conta com "todo o apoio e acompanhamento" da empresa.