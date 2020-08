Cleo posta vídeo no qual ela e os irmão desejam feliz Dia dos Pais a Fabio Júnior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo usou a função Stories, no Instagram neste domingo (9) para mostrar o feliz Dia dos Pais, que ela e os irmãos, Fiuk e Tainá Galvão, desejaram a Fabio Jr. "Pena que a gente está longe, porque o papai tem uma live para fazer", disse Fiuk, ao que Cleo emendou, deixando claro ser fã do cantor veterano. "Eu amo as lives, assisto todas".

"Ao menos nos sentiremos mais perto no Dias dos Pais", comemorou Tainá, fazendo coro com Cleo, em seguida: "Pai, você está muito gato", elogiaram as irmãs. O trecho da conversa mostrado continuou cheio de demonstrações de afeto feitas pela família. A conversa foi compartilhada no perfil de todos eles.

Conhecida por falar abertamente sobre questões pessoais, em entrevista ao Fantástico (Globo) em outubro de 2019, a atriz desabafou sobre os ataques que vinha sofrendo por conta do ganho de peso. A atriz diz que, na época que as investidas começaram, achou que tivesse ganhado 10 quilos, mas depois descobriu que havia engordado o dobro disso.

"Meu rosto estava diferente. Comecei a ver coisas sacanas, que eu estava deformada por fazer plásticas. O que fiz falei abertamente, que foi plástica no nariz e preenchimento na olheira anos atrás. Não tem porque eu mentir", pontuou. Ela disse também que a pressão estética a que vinha sendo submetida por conta do ganho de peso, que a julgava de forma agressiva e profunda, machucava. "Dói! Não sou imune a isso. Não conheço ninguém que não se importe diante de uma enxurrada de gente dando opinião sobre sua vida sem nem saber quem você é de verdade", relatou.