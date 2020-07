Cleo pede para pessoas que estão respeitando a quarentena 'não se sintam feitas de bobas'

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo, 37, fez um desabafo em suas redes sociais nesta quarta-feira (15) sobre a quarentena. A atriz pediu para as pessoas que ainda estão respeitando o isolamento social não se sintam bobas com os "furadores" de quarentena.

"Galera, vocês que estão aí se sentindo meio otários por estarem ainda mantendo todos os cuidados em relação ao corona [o novo coronavírus], inclusive estão se privando de sair por aí enquanto outros estão lotando os bares. Queria dizer que estamos juntos. Não se sinta feito de bobo porque nunca foi tão fácil estar do lado certo da história", afirmou a atriz.

A cantora também fez questão de prestar solidariedade para quem não tem condições de cumprir o isolamento. "Quem está precisando trabalhar e está sendo obrigado pelas circunstâncias, vocês têm toda minha solidariedade, protejam-se", disse.

Cleo ainda falou sobre o privilégio de poder ficar em casa durante este período de pandemia da Covid-19. "Então cabe a gente que tem essa opção, usar esse privilégio para reduzir os riscos de o vírus chegar nessas pessoas", concluiu a atriz.

No dia 3 de julho, noite de reabertura de bares e restaurantes no Rio após três meses de quarentena, acabou lotando as ruas do Leblon, na zona sul carioca, e chamou a atenção pelo grande número de pessoas aglomeradas nas calçadas e sem máscaras de proteção facial.

Recentemente Cleo participou de um bate-papo no canal de Matheus Mazzafera no YouTube, e disse que está "alimentando os contatinhos" durante o isolamento social. "Eu tenho [contatinhos]. Na quarentena, a gente vai alimentando, porque não dá muito para encontrar", afirmou. "Eu tenho fases em que fico muito afim de ficar flertando online e tem fases em que quero que as pessoas esqueçam que eu existo".

Sempre ativa nas redes sociais, em meados do mês de maio a cantora usou o Twitter para falar sobre a sua "carentena". "Vocês que têm um @ nessa quarentena, trate de ficar com eles, porque manas, é cada gatilho" publicou.