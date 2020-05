Cleo passa quarentena com amigos em Brasília por questão de saúde mental

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cleo, 37, decidiu que não queria ficar sozinha na quarentena e se mudou desde o início do isolamento social para uma casa em Brasília (DF). Por lá, tem ajudado um grupo de amigos que estão passando por momentos difíceis.

Segundo ela, a união com os colegas foi algo bom para fazer com que nenhum deles pirasse. "Estou passando em Brasília. Estou com alguns amigos que, assim como eu, perceberam no início do isolamento que não poderiam passar sozinhos, por uma questão de saúde mental mesmo. Então, nos reunimos para dar suporte um ao outro", disse em entrevista à Quem.

Segundo ela, em tempos difíceis, o melhor a se fazer a focar em tentar ser produtiva. "Mas também respeitando muito os meus momentos. Estou com uma rede de apoio e temos nos ajudado nesse momento em que a saúde mental fica mais abalada", revelou.

E para passar o tempo, ela conta que tem colocado as séries em dia. "Assisti 'La Casa de Papel', por exemplo. Outra que eu recomendo muito que é 'The Handmaid's Tail', que te faz refletir o tempo todo e podemos ver uma semelhança grande com o que vivemos. Acaba sendo um soco no estômago, mas é muito necessária. Além dela, recomendo também 'RuPaul's Drag Race'", comentou.

Por outro lado, Cleo também parece estar sofrendo com a carência afetiva resultante do isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus.

Pelo menos foi o que indicou uma postagem recente feita em seu perfil no Twitter. "Vocês que têm um @ nessa quarentena, trate de ficar com eles, porque manas, é cada gatilho kkk", publicou a atriz e cantora, que também usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que sensualizava vestida com um traje de oncinha.

Cleo é um dos nomes confirmados para o Show dos Famosos 2020, que foi adiado devido à quarentena.