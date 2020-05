Claudia Krauspenhar é eliminada do Mestre do Sabor em noite de despedida de Avillez

Os vilões da pátria amada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio desta quinta-feira (28) de Mestre do Sabor teve início com uma despedida. José Avillez deixou não só a atual edição do reality, mas também o Brasil. O chef teve de retornar à sua terra natal, Portugal, devido ao agravamento da pandemia do coronavírus na Europa durante as gravações da atração. "Não digo que vou embora, é um até logo. Vou lá dar uma mão, mas volto", garantiu.

Avillez deixou sua equipe sob o comando de Rafa Costa e Sillva, passando ao novato, inclusive a braçadeira, simbolizando que o carioca é o novo capitão da equipe que deixou. O novo integrante do programa é dono do restaurante Lasai, que está na lista dos melhores restaurantes da América Latina e do Mundo.

Silva e os demais jurados acompanharam seus pupilos na primeira tarefa. No Menu Confiança os times tinham que preparar dois pratos usando carne de segunda, sendo que em um deles, a carne deveria ser defumada. Apesar da divergência entre alguns integrantes, o time "Tá osso", de Leo Paixão, foi escolhido por Claude Troisgros e Batista como o melhor da noite, garantindo imunidade aos os seis chefs da equipe.

Gi Nacarato e Arthur Pendragon foram salvos por Rafa Costa e Silva e Kátia Barbosa, respectivamente. Para escapar da eliminação, na Batalha dos Cucas, os chefs das outras equipes tiveram que preparar um prato usando um ou todos os cogumelos disponíveis. Kaywa Hilton levou a melhor e foi o grande vencedor da noite.

Claudia Krauspenhar, que fez um ragu de cogumelos com polenta cremosa foi a escolhida pelos jurandos para deixar o reality. "O mais legal de tudo isso são as pessoas, o que importa nessa vida é isso aqui", finalizou a agora ex-participante do programa. Mestre do Sabor é exibido às quintas-feiras na Globo, a partir das 22h40.