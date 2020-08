Cinco são presos por envolvimento com rinha de galo na Grande SP

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento com rinha de galo em uma casa na rua Evaldo Braga, no Jardim Utinga, em Santo André (ABC), neste domingo (2). Equipes do 10º Batalhão Polícia Militar chegaram ao endereço após receberem denúncia anônima.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), 47 galos em gaiolas de madeira e ferro foram apreendidos. Além disso, dois ringues foram desmontados. No local, a polícia ainda encontrou material de transporte de galos, esporas e luvas de boxe para galo.

Os animais, os cinco suspeitos e os materiais foram levados para o 2º Distrito Policial de Santo André, onde o caso será registrado.

O valor da multa estipulada pelo crime ambiental de maus tratos aos animais foi de R$ 230 mil.