Cidade italiana tem maior queijo do mundo, com quase 600 kg, reconhecido pelo Guinness

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maior queijo de leite de ovelha do mundo está na cidade italiana de Loculi, na região de Sardenha. Com 598,5 kg, ele foi reconhecido nesta segunda-feira (20) pelo Guinness, desbancando o título que, desde 2010, era da cidade de Ascoli Piceno, também na Itália, com um queijo de 534,5 kg.

Segundo o jornal Corriere della Sera, o novo recordista tem 165 cm de diâmetro, 60 cm de altura e passou por 12 meses de maturação, tendo sido feito em maio de 2019, em uma praça da cidade. A verificação dos dados foi feita pelo juiz Lorenzo Veltri, que faz parte da comissão de recordes do Guinness.

Para comemorar o título, a cidade promoveu uma festa, na noite desta terça-feira (21), com moradores de outras comunidades vizinhas.

Foram usados 4.500 litros de leite de ovelha, 25 kg de sal, 700 ml de coalho e 200 gramas de fermentos lácticos. "Foi feito com o método tradicional. Além do registro, era uma questão de redescobrir o artesanato e a cultura do território", afirmou Anna Pitzali, que construiu a forma gigante de madeira.