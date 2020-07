Chris Hemsworth diz que viver Hulk Hogan exigirá mais do corpo dele do que Thor

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Hemsworth, 36, falou sobre suas expectativas para viver Hulk Hogan, 66, na cinebiografia que o diretor Todd Phillips ("Coringa") vai dirigir sobre o lutador de wrestler.

"Esse filme vai ser um projeto muito divertido", afirmou o ator à revista "Total Film". "Como você pode imaginar, a preparação para o personagem vai ser insanamente física. Vou ter que ganhar mais massa do que nunca, ainda mais do que ganhei para viver o Thor."

"E tem também o sotaque, além da fisicalidade e da atitude", prosseguiu. "Também vou ter que mergulhar no mundo do wrestiling, algo que eu estou ansioso para fazer."

Ele disse que também vai se divertir com a caracterização do personagem. "Vou ficar loiro, provavelmente careca e com um bigodão", contou.

O ator contou que ainda não leu o roteiro do filme, que está em desenvolvimento. "Eu me encontrei com Todd Phillips há um ou dois anos", explicou. "Nós falamos sobre a ideia do filme, que seria uma série de TV em algum momento."

No começo do ano, foi anunciado que o filme seria focado na ascensão de Hogan à fama, nos anos 1980.