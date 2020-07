Chris Flores detona Jorge e Mateus ao vivo após dupla fazer show em iate

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Chris Flores, 42, criticou arduamente a dupla sertaneja Jorge e Mateus ao vivo, durante a última exibição do programa de fofoca Triturando (SBT) na tarde desta terça-feira (28).

A revolta aconteceu enquanto a jornalista noticiava que os músicos teriam feito um show em um iate para mais de dez pessoas em meio a pandemia da Covid-19. "Egoístas, irresponsáveis, nojentos, é isso que eu digo sobre vocês", afirmou Flores, que não parou por aí.

Ela também falou sobre o colega de profissão Rodrigo Rodrigues, que teve a morte confirmada pelo Grupo Globo no início da tarde de ontem. O apresentador do canal esportivo SporTV morreu após uma trombose venosa cerebral em decorrência do coronavírus. "Eu perdi um amigo hoje, eu não tolero gente assim", continuou a apresentadora de Fábrica de Casamentos.

"Meus sentimentos a família do jornalista Rodrigo Rodrigues, um grande amigo, uma grande pessoa. Morreu trabalhando, tinha que trabalhar. O que vocês estão comemorando? Mais de mil mortes por dia? Chega, gente pequena, gente nojenta!", finalizou.

Na internet o assunto continuou a repercutir. Muitos internautas elogiaram a postura de Chris Flores e a chamaram de "fada sensata". "Chris Flores simplesmente deu uma voadora impecável, não esperava menos de quem desmascarou a grávida de Taubaté", escreveu um usuário do Twitter.

Mas essa não foi a primeira vez que Jorge e Mateus se envolveram em uma polêmica relacionada a aglomeração em tempos de coronavírus. Em uma live (transmissão ao vivo) realizada no dia 4 de abril, os sertanejos chamaram atenção de fãs e internautas com a estrutura do ambiente.

Na época, os espectadores apontaram uma aglomeração de pessoas nos bastidores do show. Durante a transmissão, circulou uma imagem que mostra a grande quantidade de pessoas por detrás das câmeras, contrariando a recomendação de isolamento social. Ao todo, 18 pessoas participaram da montagem.

Procurada pelo reportagem, a assessoria da dupla Jorge e Mateus não se manifestou sobre as falas de Chris Flores até o momento deste texto..