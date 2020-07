Chiquinho Scarpa diz que namorada tem 'fantasia sexual' com pijama do Pateta

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chiquinho Scarpa, 68, revelou, durante uma live com Marcelo Zangrandi nesta terça-feira (7), uma fantasia sexual curiosa de sua namorada, Fernanda Rizzi, 38.

Mostrando um pijama do personagem Pateta, da Disney, ele disse que a namorada tem um "problema sexual [de] que adora o Pateta". "Antes de transar, tenho que colocar a roupa do Pateta", disse ele, em tom de brincadeira.

Chiquinho e Fernanda Rizzi se conheceram no fim de fevereiro deste ano e começaram a namorar algumas semanas após o primeiro contato. Em entrevista ao portal F5, Chiquinho contou já ter planos com ela.

"Penso em me casar, sim, pois sou viúvo e posso subir ao altar. Possivelmente aconteça ainda este ano. Também quero muito ter filhos, mas depende dela", disse Scarpa. Fernanda já tem duas filhas: Maria Clara e Maria Fernanda, de 13 e 18 anos respectivamente.

Uma curiosidade: Fernanda já fez um curso de etiqueta em que uma das disciplinas era como conseguir conquistar um homem rico. "Se você quer arranjar uma pessoa sofisticada e rica, ele não vai a um estádio de futebol, ele vai estar em um campo de golfe", disse Fernanda em reportagem do Superpop (RedeTV!) de 2019.

"O que eu ganho da pessoa [com] que eu estou, o que ele me traz, financeiramente falando, é muito mais prazeroso do que trabalhar, acordar cedo, pegar ônibus. Não tenho nada contra, mas eu escolhi esse tipo de vida", completou ela na ocasião.

Porém, falando ao F5, Fernanda revelou que o dinheiro e o poder de Chiquinho não estão sendo levados em conta nesse começo de relação. "Claro que seria hipócrita se eu falasse que conheceria um cara rico e não ficaria com ele. Quem que não gosta de ganhar presente, viajar? Mas, quando ele me abordou fiquei encantada com a gentileza dele. Para mim ele não é o conde, ainda estou tentando entender", afirma.