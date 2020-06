Chega ao fim noivado de Vanessa da Mata com ministro Bruno Dantas

Os mascarados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado de Vanessa da Mata, 44, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, 42, chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao jornalista Leo Dias, do Metrópole.

O casal iria se casar dia 12 de abril na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, mas por causa da pandemia do coronavírus a cerimônia precisou ser adiada. Os dois vinham mantendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes.

A cantora, que é natural do Mato Grosso mas hoje vive no Rio de Janeiro, conheceu o ministro por meio de um amigo comum, o endocrinologista Fabiano Serfaty.

Vanessa da Mata recentemente causou polêmica em sua rede social ao falar sobre finanças. Ela disse que todos deveriam guardar 30% do que ganham para evitar dificuldades financeiras, mas foi criticada por internautas.

A cantora respondeu alguns dos comentários dizendo que já foi muito pobre e chegou a passar fome. "Estão querendo jogar para mim a responsabilidade de um país com desigualdade atroz em um post corriqueiro e esses posts acontecem para justamente fazerem as pessoas discutirem a importância de certas coisas".

No entanto, ela também se desculpou por ter colocado sua vida pessoal como exemplo para todo mundo. "Cada um tem sua história, sua construção, sua individualidade, e isso muda tudo. Eu gostaria de pedir desculpas. Eu acredito que a gente precisa ter reserva mesmo, mas aqueles que conseguem."