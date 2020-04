Chega ao fim namoro de Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chega ao fim o namoro de Timothée Chalamet, 24, e Lily-Rose Depp, 20. Os rumores de que o ator, famoso por seu papel no longa "Me Chame Pelo Seu Nome" (2017), e a filha de Johnny Depp, 56, estavam juntos surgiram quando foram flagrados aos beijos em Nova York, em outubro de 2018. "Pareciam um novo casal jovem apaixonado", disse uma testemunha à época.

De acordo com a US Weekly, o casal foi visto junto pela última vez em setembro de 2019, enquanto fazia um passeio de barco na Itália. A declaração do término teria sido feita por Chalamet na edição da Vogue que será lançada em maio, mas que já adiantou este fato.

Antes de se relacionar com Lily, Chalamet namorou, em 2013, com Lourdes León, 23, filha da cantora Madonna, 61. À época o cantor vivia Finn, no seriado "Homeland".

O livro de Woody Allen, 84, "Apropos of Nothing", lançado em março nas livrarias americanas trouxe uma polêmica envolvendo. Timothée Chalamet, com quem trabalhou no filme "Um Dia de Chuva em Nova York" (2018). Para o diretor, o ator o condenou publicamente somente para ter mais chances de ganhar o Oscar naquele ano, vencido por Gary Oldman.

"Estou aprendendo que um bom papel não é o único critério para aceitar um emprego -algo que se tornou muito mais claro para mim nos últimos meses, depois de testemunhar o nascimento de um movimento poderoso com a intenção de acabar com a injustiça, a desigualdade e acima de tudo, o silêncio", disse Chalamet em 2018, quando concorria ao Oscar de melhor ator pelo filme "Me Chame Pelo Seu Nome".