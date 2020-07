Chega ao fim namoro de Maiara e Fernando Zor após quatro meses de relacionamento

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maiara e Fernando Zor terminaram o namoro mais uma vez. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora que não explicou o motivo para o fim do relacionamento. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rompimento teria acontecido após uma briga, porque o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal de biquíni.

Após perceber a interação, a cantora apagou de suas redes sociais as fotos que tinha com o sertanejo que faz dupla com Sorocaba. Maiara deixou o resort em que estavam hospedados, e foi à fazenda dela. Fernando teria procurado a artista, mas eles não conseguiram entrar em acordo.

Na tarde deste sábado (11), menos de 24 horas após o acontecido, a mesma publicação informou que o suposto pivô da separação seria Rafa Kalimann, fato negado pela ex-BBB, por meio de um comunicado. Nele, a influenciadora destaca ser amiga do casal e que a relação entre os três sempre foi de muito respeito.

"Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara, e que a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Maiara, hoje cedo, quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou de seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa, inclusive, gravou com o casal para seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento", diz a nota na íntegra.

Maiara e Fernando assumiram o namoro em março deste ano, embora rumores dessem conta que estavam se relacionando desde janeiro. De lá para cá, já terminaram ao menos duas vezes, assim como se declararam apaixonados e, entre uma brincadeira e outra, falaram em casamento.