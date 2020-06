Chefs vão cozinhar piranha por vaga na próxima fase do 'Mestre do Sabor'

O poder dos maus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cerrado vai ser homenageado na próxima quinta-feira (18) no "Mestre do Sabor" (Globo). O bioma brasileiro vai dar as caras nos pratos preparados pelos chefs durante o "Menu Confiança" em ingredientes como piranha, pequi e baunilha-do-cerrado.

O programa de quinta marca a última disputa da fase "Na Pressão" do reality show gastronômico. Desse modo, o time que vencer a prova vai direto para a próxima etapa do programa, a fase "Duelos".

Já os times que perderem vão disputar a "Batalha dos Cucas". Com um detalhe importante: não haverá imunizados, todos os participantes poderão ser eliminados.

O desafio dessa segunda prova será fazer pratos saborosos com três alimentos que são considerados sem gosto por muitas pessoas: inhame, chuchu e nabo.

Por enquanto, 12 participantes seguem no reality show: Júnior Marinho, Francisco Pinheiro e Dário Costa (Time Kátia); Kaywa Hilton, Gi Nicarato e Caio Soter (Time Rafa); e Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá (Time Leo). Esse último, vale lembrar, está invicto desde o começo da competição.

Ao final do programa de quinta, dois chefs serão eliminados e os outros dez seguem na competição.