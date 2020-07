Chef José Avillez, do Mestre do Sabor, reabre seu principal restaurante em Portugal

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em março, o chef português José Avillez, 40, resolveu deixar as gravações da segunda temporada do reality gastronômico Mestre do Sabor (Globo) para retornar a Portugal, país que na época era um dos mais afetados pelo avanço da pandemia do novo coronavírus.

Além da família, Avillez precisava gerenciar de perto seus restaurantes em Portugal. "Vou precisar me ausentar por algumas semanas devido à pandemia por coronavírus, pois tenho um número enorme de pessoas trabalhando comigo em Portugal e tenho que estar perto delas neste momento", disse o chef na época.

"Mas estou passando o bastão para um mestre que gosto e admiro muito, que vai cuidar muito bem desta equipe que formei. Volto em breve", afirmou Avillez, que foi substituído no programa pelo chef carioca Rafael Costa e Silva.

De acordo com a revista Time Out Lisboa, dos 18 restaurantes que ele detinha antes da pandemia, agora restam apenas 11 -alguns restaurantes mudaram de lugar. Nesta sexta (3), Avillez reabriu o sofisticado Belcanto, no bairro de Chiado, primeiro restaurante do país a receber duas estrelas Michelin, em 2014. "E que bom é poder voltar a receber os nossos clientes e amigos", escreveu o chef na rede social do restaurante no Instagram. "Reabrimos, apenas para jantares e seguindo todas as normas de segurança."

O Cantinho do Avillez, que serve gastronomia portuguesa, também teve as unidades de Cascais, Parque das Nações e Chiado abertas na última quarta (1°). Devido à pandemia, no início de junho, Avillez reabriu a Pizzaria Lisboa, que foi transferido para o primeiro piso, nas varandas do Bairro do Avillez, um casarão onde o chef juntou diferentes conceitos gastronômicos.

Em meados de junho, o chef foi a vez do restaurante Jacaré reabrir no oitavo piso do El Corte Inglês, em Lisboa. E no final do mês o Tasca Chic, que fica um piso abaixo do Jacaré e tem vista 360º sobre toda a cidade, foi reaberto. Barra Cascabel também foi reaberto.

No sábado passado (27), Avillez reabriu Mini Bar, que deixou o teatro São Luiz e foi para o Bairro do Avillez, assim como aconteceu com a Pizzaria Lisboa. O restaurante Bairro do Avillez ainda continua fechado, mas segue com as entregas. O restaurante Canto, uma parceria com cantor António Zambujo e a fadista Ana Moura, também permanece fechado.

MESTRE DO SABOR

O chef baiano Moacir Santana foi o grande vencedor da Repescagem do Mestre do Sabor (Globo), realizada na última quinta-feira (2), e garantiu a oportunidade de retornar à disputa. Ele, chegou a queimar o arroz na primeira prova do dia, acabou tendo seu prato avaliado como "comida de verdade".

Ao todo, cinco chefs disputavam o desafio e a chance de voltar ao jogo: Moacir Santana, Gi Nacarato, Francisco Pinheiro, Bruno Hoffmann e Álvaro Pinheiro. Os dois últimos acabaram se despedindo ainda na primeira prova, quando todos tiveram que preparar o tradicional "prato feito" brasileiro.

O reality show gastronômico apresentado por Claude Troisgros, com Monique Alfradique na cobertura dos bastidores, estreou sua 2ª temporada com 18 participantes e com os chefs Leo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez, que depois foi substituído por Rafael Costa e Silva.

Ao todo são sete fases de programa: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, semifinal e final. Dessas, apenas a final não havia sido gravada antes da interrupção total das gravações. No início da pandemia, as gravações continuaram, mas sem a presença da plateia.

Na próxima semana, os participantes vão para fase Na Peneira. A final do programa gastronômico está prevista para o dia 23 de julho e será ao vivo. Há a expectativa de que Avillez participe.